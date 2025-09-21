Hợp tác văn hóa - Điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tối 21/9 tại Bắc Kinh, trong không khí vui tươi kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Trung Quốc - ASEAN cùng các đơn vị liên quan tổ chức giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025.



Hoạt động có sự tham dự của Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Trung tâm Trung Quốc – ASEAN; lãnh đạo các địa phương của Việt Nam như Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh, lãnh đạo các hiệp hội, đại diện doanh nghiệp hai nước…



Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, núi liền núi - sông liền sông, có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời.

Trong chặng đường gần 75 năm qua, quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp trở thành tài sản chung quý báu của hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.



Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại.

Thực tế cho thấy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và thuận lợi nhất từ trước đến nay. Sự tin cậy về chính trị, nền tảng giao lưu nhân dân tốt đẹp với những giá trị sâu sắc từ hai phía đã tạo đà cho du lịch, đầu tư, thương mại phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.



Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, trong dòng chảy của lịch sử, giao lưu văn hóa chính là nhịp cầu bền vững nhất, là sợi dây gắn kết, xóa nhòa mọi khoảng cách.

Trong chuyến công tác Trung Quốc tháng 11/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng tầm Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn."

Trong đó, với nội dung thứ 3 “hợp tác thực chất sâu sắc hơn”, hợp tác văn hóa là một điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương thời gian qua.



Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, kết nối chặt chẽ, hiệu quả, tổ chức các hoạt động giao lưu nhà nước và giao lưu nhân dân, phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác Văn hóa và Du lịch Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn 2023-2027, góp phần cụ thể hóa các nội hàm mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất.



Đại sứ Phạm Thanh Bình tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Chính phủ, sự hỗ trợ của các Cơ quan hữu quan và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, các hoạt động hợp tác văn hoá - du lịch ngày càng phát triển trên tinh thần “liên kết chặt chẽ; phối hợp nhịp nhàng; hợp tác sâu rộng; bao trùm, toàn diện; hiệu quả, phù hợp”, góp phần củng cố và phát triển tình cảm hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.



Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn (Shi Zhongjun) cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có vị trí núi liền núi, sông liền sông, văn hóa tương thông.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước và Tuyên bố chung Trung-Việt, hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng quyết tâm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.



Hai nước luôn kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và lâu dài, coi sự phát triển của nhau là cơ hội của chính mình, kiên trì các nguyên tắc ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, theo tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, không ngừng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai bên hướng tới phát triển chất lượng cao hơn.



Ông Sử Trung Tuấn nhấn mạnh, sự kiện tối 21/9 là sự kiện vì tình hữu nghị. Đại sứ hy vọng thông qua nhiều cuộc đối thoại văn hóa và cộng hưởng nghệ thuật, có thể thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời truyền thêm sức mạnh và tính bền vững vào quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN.



Tại buổi giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, các đại biểu đã thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc trưng do các nghệ sỹ đến từ Việt Nam và Công ty tập đoàn văn hoá đối ngoại Trung Quốc thể hiện như Diễn xướng chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, Đờn ca tài tử Nam Bộ “Dạ cổ hoài lang”, Nghệ thuật Xuyên kịch (đổi mặt), biểu diễn nhạc cụ dân tộc cùng các bộ sưu tập thời trang đến từ các nhà thiết kế Quỳnh Paris, Ivan Trần, Lê Hữu Nhân…, qua đó cảm nhận được nét đặc sắc văn hoá của mỗi nước với truyền thống hàng nghìn năm lịch sử, cũng như sự giao thoa văn hoá, gắn kết tình cảm và hữu nghị của nhân dân hai nước Việt-Trung./.

