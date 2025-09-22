Các nhà báo Việt Nam và Cuba trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 12–20/9, đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ với các cơ quan báo chí nước bạn.



Đoàn đã có các buổi làm việc với Hội Nhà báo Cuba, cơ quan Ideas Multimedios và Hãng Thông tấn Prensa Latina.

Hai bên thống nhất khẳng định báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, mỗi cơ quan báo chí đều phải cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của đất nước, vì sự tiến bộ của xã hội; đồng thời chia sẻ cách thức đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong bối cảnh chuyển đổi số, xử lý thông tin sai lệch nhằm bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng; phát triển báo chí đa nền tảng và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo.



Trong không khí thân tình, hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.



Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba Ricardo Ronquillo Bello khẳng định báo chí Cuba luôn quan tâm tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam và tình hữu nghị anh em đặc biệt Cuba-Việt Nam nói chung, quan hệ quốc phòng song phương thực chất, hiệu quả nói riêng.



Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh, trên con đường cách mạng vinh quang của mình, nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau, cùng chia sẻ gian nan, thử thách và cùng vui mừng trước thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hai nước. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên lời tuyên bố bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”



Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc Cuba, đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân đã tới thăm, thành kính đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana./.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực.