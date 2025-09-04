Động lực, triển vọng mới thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đánh giá chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 31/8-2/9 đã thành công và hiệu quả trên nhiều phương diện, từ tư tưởng, chính trị đến kinh tế-thương mại.

Theo Prensa Latina, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh sự sẵn sàng, quyết tâm và thiện chí của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong việc hợp tác và giúp đỡ Cuba, trong bối cảnh khó khăn hiện nay do lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại ngày càng gia tăng của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Cuba bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước không khí hân hoan, tự hào của nhân dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), cũng như trước tình cảm nồng hậu mà phái đoàn Cuba nhận được tại các địa điểm đến thăm và dọc các tuyến phố Hà Nội.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết năm 2026 sẽ đánh dấu hai sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Cuba, đó là kỷ niệm 60 năm chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại tướng Raul Castro, khi ông được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, và 60 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro đưa ra lời khẳng định lịch sử: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”

Về hợp tác kinh tế song phương, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh chuyến thăm đã mang lại những kết quả cụ thể, chỉ chưa đầy một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Cuba.

Theo ông, sự thay đổi trong động lực kinh doanh đang mở ra triển vọng mới để thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, công nghệ sinh học-dược phẩm, hàng tiêu dùng và năng lượng tái tạo./.

