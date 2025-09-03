Việt Nam-Cuba ký kết kế hoạch hợp tác 3 năm trong lĩnh vực quốc phòng

Sáng 3/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Lễ đón Đoàn Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, do Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm chính thức và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8-6/9.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Chào mừng Thượng tướng Álvaro López Miera cùng các thành viên đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi diễn ra vào Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba, hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh ngày 2/9/1945 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Sự kiện trên không chỉ chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến, mà còn mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập-tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa và các lực lượng bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Khẳng định sự “trong sáng, thủy chung, bền chặt” của mối quan hệ Việt Nam-Cuba, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam-Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình," đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Alvaro Lopez Miera. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Vừa qua, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Álvaro López Miera đã tới đặt hoa tại tượng đài tri ân Chuyên gia quân sự Cuba - một trong hai công trình đầu tiên nằm trong tổng thể Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Công trình thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho những người con Cuba đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Các hoạt động hợp tác quân sự-quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nổi bật trên một số nội dung như trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên. Hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội được quan tâm đẩy mạnh trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký kết, nổi bật là hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2/12/1960-2/12/2025) và 64 năm Chiến thắng lịch sử Hiron của nhân dân Cuba (19/4/1961-19/4/2025).

Hai bên cũng phối hợp tổ chức thành công Lễ trình chiếu và bàn giao tập 4 và 5 của bộ phim tài liệu "Hai trái tim, chung nhịp đập." Hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, phòng không-không quân, quân y, giao lưu-kết nghĩa... tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia đã trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không," chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng các thể chế đa phương, nhất là do Liên hợp quốc và ASEAN dẫn dắt.

Trao đổi tại hội đàm, Thượng tướng Álvaro López Miera cảm ơn lời mời thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trân trọng những tình cảm nồng thắm mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Cuba, Thượng tướng Álvaro López Miera bày tỏ yêu mến, ngưỡng mộ đất nước Việt Nam tươi đẹp và ấn tượng với Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Alvaro Lopez Miera tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cho biết, những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay. Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em, đồng thời luôn sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ giữa quân đội hai nước, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, hai bên tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm, như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sỹ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, trong đó chủ động tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và thế hệ trẻ, cũng như bạn bè quốc tế về quan hệ hai nước, hai quân đội nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Cuba; phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất tập 6 phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập;" tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Kế hoạch hợp tác 3 năm giai đoạn 2026-2028./.

