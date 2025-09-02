Tuyên bố chung nhân dịp Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Việt Nam

Nhân dịp Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2025, Lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung.

TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM-CUBA

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba đã thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 đến ngày 02/9/2025.

Trong chuyến thăm, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, hội kiến với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba đã tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025), dự Triển lãm ảnh “65 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba,” các sự kiện minh chứng cho mối quan hệ mẫu mực, có một không hai giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đã đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti; thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặt hoa tại Tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba; gặp gỡ đại diện cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam; có cuộc gặp chân tình, xúc động với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu Lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba.

2. Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, đánh giá chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba phát triển thực chất và bền vững trong giai đoạn mới, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị di sản quý báu và thành tựu hợp tác to lớn của mối quan hệ Việt Nam-Cuba trong 65 năm qua; quyết tâm cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba tương xứng với tiềm năng và mức độ quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của hai bên đối với mối quan hệ có tính chiến lược hàng đầu, khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ trước sau như một và mong muốn tiếp tục cùng hợp tác, cùng phát triển giữa Việt Nam và Cuba trong giai đoạn mới.

3. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ đặc biệt vui mừng trở lại thăm Việt Nam và trân trọng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong gần 40 năm Đổi mới và hội nhập quốc tế, đưa cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đạt được tầm cao chưa từng có.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng rằng, Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ chung sức, chung lòng, đồng tâm triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo cơ hội lịch sử mới đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

4. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng 67 năm Cách mạng Cuba và những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã giành được trong triển khai các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia đến năm 2030, những quyết sách quan trọng của Quốc hội khóa X, các Hội nghị Trung ương khóa VIII và nhất là những kết quả tích cực trong xử lý các thách thức về kinh tế-xã hội, triển khai mô hình cập nhật hóa kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, tin tưởng rằng Cuba sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Cuba từ ngày 16/4 đến ngày 19/4/2026.

Việt Nam tái khẳng định tình cảm đoàn kết trước sau như một, kiên định ủng hộ những nỗ lực sáng tạo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay; sẵn sàng tiếp tục đồng hành, làm hết sức trong khả năng để đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, sự chỉ đạo của Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba sẽ không ngừng củng cố đoàn kết dân tộc, bảo vệ các mục tiêu cách mạng cao cả của Đảng Cộng sản Cuba, đóng vai trò xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh chung ở khu vực và thế giới, vì độc lập dân tộc, dân chủ, bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội.

5. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ và hợp tác Việt Nam-Cuba ở tất cả các cấp và lĩnh vực, nhất là trong triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9 năm 2024; hoan nghênh những kết quả tích cực bước đầu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước, nổi bật là các mô hình thí điểm trồng lúa, dự án Tổ hợp năng lượng mặt trời tại Cuba và thành lập Công ty liên doanh trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học.

Hai bên cam kết ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác mới, phù hợp với đặc điểm tình hình và thế mạnh giữa các tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp; mở rộng sự hiện diện, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và Cuba, nhất là các lĩnh vực hợp tác chiến lược có nhiều tiềm năng như nông nghiệp và chế biến nông sản, năng lượng mới, dược phẩm và công nghệ sinh học và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

6. Hai bên nhấn mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là nền tảng và định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao kênh đảng, hội thảo lý luận, trao đổi trực tiếp và trực tuyến giữa các cơ quan tham mưu Trung ương của hai Đảng, Chương trình tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam dành cho cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Cuba, trao đổi giữa hai Đoàn thanh niên và các tổ chức nhân dân cũng như các sáng kiến hợp tác để hai bên trao đổi kinh nghiệm và bài học về hoàn thiện quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở hai nước.

Hai bên thống nhất nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai Thỏa thuận Trao đổi và Hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba giai đoạn 2023-2028, cũng như các thỏa thuận, biên bản hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học của Đảng Ñico Lopez, giữa Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa, giữa Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) và Ban Kinh tế Sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, trong đó có việc tổ chức cuộc trao đổi trực tuyến giữa hai Ban trong năm 2025.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba và tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ III với chủ đề “Fidel Castro - Hồ Chí Minh: tầm nhìn cách mạng” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026) trong năm 2026; tăng cường trao đổi thông tin, tài liệu, giáo trình, phối hợp nghiên cứu và tuyên truyền rộng rãi về tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Fidel Castro tại mỗi nước.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường sự phối hợp, trao đổi lập trường và phối hợp hoạt động trong các diễn đàn, cơ chế đa phương chính đảng và của lực lượng tiến bộ, trong đó có Diễn đàn chính đảng nhóm BRICS, Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản sản và công nhân (IMCWP), Diễn đàn Sao Paulo, Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị Châu Á (ICAPP), cũng như các diễn đàn khác.

7. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba để triển khai Nghị định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hai bên hoan nghênh việc tổ chức Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba vào đầu tháng 10 năm 2025, đồng thời nhất trí chú trọng công tác phối hợp giữa hai Quốc hội, tăng cường hợp tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận song phương một cách bền vững.

8. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhấn mạnh tầm quan trọng và tính hiệu quả của các hoạt động hợp tác quốc phòng sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Cuba, cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

9. Hai bên đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật; nhất trí giao các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước phát huy và làm sâu sắc hơn các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, bao gồm cả việc đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, dịch vụ y tế, năng lượng, viễn thông, du lịch, xây dựng, giao thông vận tải, công nghệ cao, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác.

Việt Nam và Cuba cam kết cùng nỗ lực nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược và có nhiều tiềm năng; đề nghị các cơ quan hữu quan của hai nước tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tranh thủ tối đa Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba để nâng cao kim ngạch và đa dạng hóa thương mại song phương.

Phía Cuba tái khẳng định ủng hộ, khuyến khích và ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng sự hiện diện và tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cuba.

10. Phía Cuba cảm ơn và đánh giá cao việc ký kết Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba về tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật.

Hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng Dự án, mang lại kết quả tích cực cho công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Cuba, qua đó góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

11. Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong lĩnh vực an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Hai bên nhất trí phối hợp rà soát và đánh giá hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác; giao các bộ, ngành liên quan hai nước tập trung trao đổi về các phương thức và hình thức hợp tác mới; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp của mỗi nước, mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn mới.

Hai bên bày tỏ hài lòng về việc ký kết Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về thúc đẩy sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025-2027; Biên bản Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật Việt Nam Cuba; Biên bản ghi nhớ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế về hợp tác y tế; Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu; Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofam, Cuba.

12. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh và đánh giá cao kết quả các hoạt động trao đổi, giao lưu phong phú, đa dạng và thiết thực giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025”; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các tổ chức chính trị-xã hội và địa phương hai nước; tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, giáo dục thế hệ trẻ hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” với sự tham gia và hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Đây là minh chứng sinh động, thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó, sẻ chia và quyết tâm không ngừng thắt chặt và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng đợt 1 số tiền 385 tỷ đồng trích từ chương trình vận động ý nghĩa này để hỗ trợ kịp thời nhân dân Cuba.

13. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh sự tương đồng về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm; khẳng định các tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên thống nhất cho rằng, quan hệ giữa các quốc gia cần phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, quyền tự quyết của các dân tộc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với sự tích cực hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai bên đều là thành viên, nhất là Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương chính đảng quốc tế.

Cuba đánh giá cao vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam trong đề xuất các sáng kiến, đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế trong xử lý các thách thức chung của nhân loại và vấn đề quốc tế mới nổi lên; bày tỏ tin tưởng vào Việt Nam sẽ tổ chức thành công Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025.

14. Việt Nam trước sau như một ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Nhân dân Cuba, yêu cầu dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính và phi lý chống Cuba; kêu gọi ngay lập tức đưa Cuba ra khỏi Danh sách đơn phương các nước bảo trợ khủng bố.

Việt Nam ủng hộ những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ Cuba-Hoa Kỳ, cũng như mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề cùng quan tâm, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của mỗi nước.

15. Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba; trân trọng mời Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Cuba vào cuối năm 2025.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã nhất trí nhận lời mời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp qua kênh ngoại giao.

Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2025./.

