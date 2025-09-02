“Hạt giống hạnh phúc” - câu chuyện Việt Nam và Cuba chung tay gieo mùa hy vọng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), kênh Tin tức Cuba Canal Caribe và kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc," ghi lại câu chuyện cuộc đời của những người Việt Nam và Cuba gắn bó với nghề trồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río của Cuba.

Bộ phim dài 1 giờ đồng hồ của VTV sẽ được phát sóng đồng thời ở cả hai quốc gia để kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam, vào hồi 20h10 giờ Việt Nam ngày 2/9 trên VTV1 và lúc 9h10 sáng cùng ngày trên Canal Caribe.

"Hạt giống hạnh phúc" tái hiện công việc tại Cuba của một nhóm kỹ sư nông nghiệp Việt Nam, những người đã đóng góp kinh nghiệm của mình tại Los Palacios vào việc trồng các giống lúa mới, bao gồm cả giống lúa lai CT16, góp phần tăng sản lượng lúa gạo của Cuba.

Theo bài viết đăng trên báo điện tử Cubadebate, với sự hỗ trợ của Viện Thông tin và Truyền thông Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Đại sứ quán Việt Nam tại La Habana, bộ phim là minh chứng cho tình anh em giữa người dân Cuba và người dân Việt Nam, những người đã sát cánh bên nhau trong những thời khắc khó khăn.

Thông qua câu chuyện về những hạt gạo, bộ phim cho thấy Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, mà còn là một dân tộc sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, dựa trên tinh thần đoàn kết, vì chủ quyền lương thực của Cuba và xây dựng một đất nước thịnh vượng và bền vững.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, người tham gia sản xuất bộ phim "Hạt giống hạnh phúc" cho biết việc phát sóng chương trình đặc biệt này của VTV càng có ý nghĩa hơn khi những giá trị độc lập, tự do và hạnh phúc mà Việt Nam đã đạt được 80 năm trước vẫn còn lan tỏa trên toàn thế giới.

Với lối kể chuyện điện ảnh trực tiếp và chân thành, cùng những thước phim, bức ảnh, âm nhạc và tư liệu lịch sử công phu, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm xúc động, nhân văn và ý nghĩa trong dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

