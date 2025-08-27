Chính trị

Việt Nam và Cuba ưu tiên hợp tác 3 lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư

Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả hợp tác theo thỏa thuận tại Biên bản Kỳ họp lần thứ 41; thống nhất nội dung hợp tác giai đoạn 2025-2026, thúc đẩy chương trình, dự án hợp tác trọng điểm.

Từ ngày 27/8 đến ngày 2/9, tại Hà Nội diễn ra Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật.

Kỳ họp gồm 2 phần chính, một phần do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba đồng chủ trì.

Một phần do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Déborah Rivas Saavedra chủ trì.

Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá toàn diện các kết quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực theo thỏa thuận tại Biên bản Kỳ họp lần thứ 41 và thống nhất nội dung hợp tác giai đoạn 2025-2026, thúc đẩy các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác trọng điểm, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu. (Ảnh: Diệp Anh/ TTXVN)

Tại Kỳ họp này, hai bên sẽ thống nhất các phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên.

Các lĩnh vực này gồm nông nghiệp và an ninh lương thực với việc hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo bền vững, chuyển giao công nghệ, nhân rộng kết quả từ các mô hình hợp tác mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba.

Công nghệ sinh học và y tế với việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học và y tế, thúc đẩy triển khai các dự án liên doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân và công nghệ sinh học phục vụ ngành nông nghiệp. Năng lượng với việc triển khai dự án điện mặt trời, góp phần giúp Cuba giải quyết tình trạng thiếu điện hiện nay.

Kỳ họp lần thứ 42 tái khẳng định cam kết của cả hai Chính phủ trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư và kinh doanh.

Các văn kiện hợp tác quan trọng sẽ được ký kết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác trong giai đoạn sắp tới./.

