Những phần thưởng cao quý tô thắm mối quan hệ Việt Nam-Lào-Cuba

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 16/8, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Huân chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Nhà nước Cộng hòa Cuba tặng các tập thể, cá nhân của Bộ Công an Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Lào có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Về phía Cuba có Thượng tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Lázaro Alberto Álvarez Casas. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về phía Việt Nam có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; các Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực Bộ Công an.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự giúp đỡ và đùm bọc của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, quyết tâm chính trị cao với tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ," lực lượng Công an nhân dân Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó mà còn không ngừng mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp tác với lực lượng An ninh, Cảnh sát, Nội vụ các nước trên thế giới, trong đó có Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Cuba.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng Bộ Công an Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào cho Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào cũng đã trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang; trao Huân chương Tự do hạng Nhì tặng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong cũng trao Huân chương Tự do hạng Ba tặng các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Trung tướng Đặng Hồng Đức; trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Lázaro Alberto Álvarez Casas đã trao Huân chương “Mùng 6 tháng 6” hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Cuba tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang; trao Huân chương “Eliseo Reyes” hạng Nhất của Nhà nước Cuba tặng các Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Lázaro Alberto Álvarez Casas trao tặng Huân chương “Eliseo Reyes” hạng Nhất của Nhà nước Cuba cho các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Lázaro Alberto Álvarez Casas nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân của Bộ Công an Việt Nam được trao tặng các Huân chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Nhà nước Cộng hòa Cuba.

Hai Bộ trưởng khẳng định, những phần thưởng trên thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng Công an Lào và lực lượng Nội vụ Cuba.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành với lực lượng Công an Lào và lực lượng Nội vụ Cuba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần làm thắm thiết hơn quan hệ Việt Nam-Lào-Cuba.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào cho Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Cuba đã trao tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam những phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước hai nước đối với những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong việc duy trì và phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Cuba trao tặng, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ và ủng hộ của Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Cuba trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, qua đó góp phần duy trì ổn định, hòa bình của khu vực và quốc tế./.