Đại sứ Cuba: Tấm lòng của người dân Việt Nam đã chạm đến trái tim nhân dân Cuba

Chỉ sau sáu ngày kể từ khi chiến dịch gây quỹ kéo dài 65 ngày mang tên "65 năm đoàn kết Việt Nam-Cuba" được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động vào ngày 13/8 nhằm hỗ trợ Cuba, đã có hơn 1,7 triệu người tham gia đóng góp, quyên góp được gần 339 tỷ đồng (tương đương khoảng 13 triệu USD).

Nhân dịp này, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, trong đó Đại sứ bày tỏ sự cảm ơn, niềm xúc động trước việc người dân Việt Nam sôi nổi quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba, thể hiện nghĩa cử đầy tính nhân văn, sẻ chia, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết tuần trước, ông đã tham dự lễ phát động sáng kiến đặc biệt của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng của Việt Nam. Đây là một chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, trong năm hữu nghị giữa hai đất nước.

"Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, vui mừng trước sự tham gia nhanh chóng và đông đảo của nhân dân Việt Nam, các tổ chức, cơ quan và trước việc toàn dân tộc Việt Nam đã coi việc tham gia sáng kiến quan trọng này là một phần nghĩa vụ của mình và đã hăng hái, chân thành, đầy tình cảm thể hiện những lời chúc tốt đẹp, sáng tạo và độc đáo nhất gửi tới nhân dân Cuba. Đối với Cuba, chúng tôi vô cùng xúc động khi được chia sẻ tại đất nước Việt Nam khoảnh khắc lịch sử này, khi toàn thể dân tộc đã tích cực tham gia, từ công sở tới trường học, để gửi đến chúng tôi những lời cổ vũ có giá trị nhân văn đặc biệt, đồng thời thể hiện mạnh mẽ cảm xúc của cả một dân tộc. Đối với Cuba, Việt Nam là một quốc gia đáng ngưỡng mộ và mến yêu, nhờ mối quan hệ lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc," Đại sứ chia sẻ.

Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, những năm trước đây, khi Việt Nam đang đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, toàn thể nhân dân Cuba đã tích cực thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Đây là một phong trào do lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro dẫn đầu, huy động sự ủng hộ của từng tập thể lao động, sinh viên, với mục tiêu mỗi người Cuba noi gương tinh thần anh hùng hàng ngày của nhân dân Việt Nam, đồng thời kêu gọi cả thế giới, toàn nhân loại, thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam.

"Đoàn kết với Việt Nam là điều ưu tiên lớn nhất của cả thế giới lúc bấy giờ. Cuba đã hiện diện với lời kêu gọi ấy, khiến nhân dân Việt Nam xúc động, khi Fidel, tại một cuộc tập trung đông đảo ở Quảng trường Cách mạng, bày tỏ niềm tin rằng vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình," Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh và khẳng định cho đến giờ, Cuba vẫn luôn sát cánh bên Việt Nam, vai kề vai, thể hiện tình yêu với nhân dân Việt Nam.

Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN ủng hộ nhân dân Cuba tại Lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba “65 nghĩa tình Việt Nam-Cuba” trong toàn ngành. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Ngày nay, Cuba đã đón nhận tình cảm nồng ấm này từ nhân dân Việt Nam, khi chỉ trong vài chục giờ, mục tiêu mà Ban Tổ chức đề ra đã đạt được, đóng góp nguồn lực tài chính quan trọng để giảm bớt những tác động tàn khốc từ lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Hoa Kỳ áp đặt lên Cuba.

"Chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi nhận ra rằng chúng tôi đang được ôm trọn trong tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, người anh em của chúng tôi... Sự sáng tạo, độc đáo và tận tâm mà các tập thể, cá nhân đã thể hiện, từ những tấm lòng chân thành nhất, để chuyển những khoản tiền này đến Hội Chữ thập Đỏ thông qua sáng kiến này, và từ đó đến nhân dân Cuba trong thời khắc khó khăn của đất nước, đã mang lại cho chúng tôi một cảm xúc khó tả. Chúng tôi đã chứng kiến từ trẻ em, thanh niên, người cao tuổi, người lao động, sinh viên, nam giới, nữ giới khắp mọi miền đất nước Việt Nam, một số người đóng góp với số tiền khiêm tốn, một số khác đóng góp theo khả năng từ thu nhập của mình," Đại sứ bày tỏ cảm xúc.

Đại sứ nhấn mạnh không có đóng góp nào là nhỏ bé. Điều quan trọng là giá trị vô giá về tinh thần, sự nhân văn và tình đoàn kết mà thông điệp từ cuộc vận động này mang lại, khi nhân dân Việt Nam chạm đến trái tim nhân dân Cuba thông qua sáng kiến quan trọng này.

Đại sứ Cuba cho biết số tiền ủng hộ của người dân Việt Nam là một nguồn động viên sâu sắc, giúp người dân Cuba tiếp tục kiên cường và tăng thêm niềm tin vào chiến thắng của hai dân tộc. Nhà nước và nhân dân Cuba mãi biết ơn người anh em Việt Nam.

Chia sẻ về những khó khăn mà người dân Cuba đang phải trải qua và những ưu tiên của Chính phủ Cuba giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính khắc nghiệt trong suốt sáu thập kỷ, do các đời chính quyền khác nhau của Hoa Kỳ áp đặt, là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Cuba. Lệnh phong tỏa này đã liên tục bị cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính quyền và nhân dân Việt Nam, lên án trên mọi diễn đàn quốc tế.

Tuy nhiên, thay vì được gỡ bỏ như mong muốn và mục tiêu của cộng đồng quốc tế, chính quyền Hoa Kỳ lại tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với nhân dân Cuba khiến Cuba gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính.

Những hạn chế chính do phong tỏa gây ra được thể hiện đầu tiên trong thiếu hụt nguồn năng lượng quốc gia, các lô hàng nhiên liệu bị Hoa Kỳ ngăn chặn, thể hiện rõ nỗ lực siết chặt và làm nghẹt thở nhân dân Cuba.

Ngày nay, các tàu chở nhiên liệu, các công ty vận tải, bảo hiểm và tái bảo hiểm, vốn đảm bảo nguồn năng lượng quan trọng này đến Cuba, đang bị theo dõi gắt gao. Đồng thời, việc thiếu tiếp cận nguồn tài chính đã khiến việc bảo trì và sửa chữa hệ thống năng lượng Cuba trở nên vô cùng khó khăn. Do đó, hiện nay Cuba gặp những hạn chế nghiêm trọng trong sản xuất năng lượng, gây khó khăn cho đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, nhân dân Cuba còn phải chịu sự theo dõi trong mọi hoạt động tài chính, bao gồm vay vốn, tín dụng, giao dịch ngân hàng, do Cuba bị đưa vào danh sách "các quốc gia bị cho là tài trợ khủng bố," khiến hầu hết các tổ chức tài chính trên thế giới gần như không thể thực hiện các giao dịch với Cuba.

Bên cạnh đó, hiện nay lệnh phong tỏa còn hạn chế các cơ hội đầu tư vào Cuba. Việc tái áp dụng khả năng các công ty từ nước thứ ba bị đưa ra xét xử tại tòa án Hoa Kỳ khiến nhiều công ty, mặc dù có ý định đầu tư vào Cuba, tránh thực hiện các dự án đầu tư tại quốc gia chúng tôi. Tất cả những yếu tố này hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận ngoại tệ của Cuba và ảnh hưởng rất lớn đến khả năng Cuba nhập khẩu lương thực.

Một phần lớn lương thực của Cuba phải nhập khẩu, và việc thiếu ngoại tệ để mua sắm hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ lương thực của nhân dân Cuba. Đồng thời, sản xuất lương thực trong nước cũng bị hạn chế nghiêm trọng do khó khăn trong việc mua nguyên liệu, phân bón và các sản phẩm cần thiết cho phát triển nông-lâm-ngư nghiệp. Hơn nữa, năng lực sản xuất thuốc và mua sắm nguyên liệu, vật tư cho Hệ thống Y tế Quốc gia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Thông tấn xã Việt Nam tham gia Lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Trong nhiều năm, Cuba đã thực hiện chương trình hợp tác quốc tế về y tế, đào tạo hàng trăm ngàn bác sỹ tại Cuba, đặc biệt là hàng chục ngàn bác sĩ đến từ các quốc gia khác, đồng thời gửi bác sỹ sang các nước để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, các dịch vụ y tế này cũng trở thành mục tiêu bị Hoa Kỳ theo dõi, gây ra tác động tiêu cực đến dịch vụ y tế và nguồn thu ngoại tệ phục vụ nhu cầu của nhân dân Cuba.

"Vì vậy, Cuba đang phải đối mặt với một cuộc chiến kinh tế thực sự, ở đó không có bom rơi, nhưng nó tác động rõ rệt đến đời sống hàng ngày của nhân dân Cuba, và đó là lý do một lần nữa, hành động hiện nay thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam trở nên vô cùng có giá trị, giúp giảm bớt tác động của tình hình này," Đại sứ nhấn mạnh.

Ngoài những hỗ trợ về tài chính, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết Việt Nam và cộng đồng quốc tế có thể giúp đỡ Cuba đó là tiếp tục yêu cầu một cách kiên quyết, toàn diện và bền vững rằng Chính phủ Hoa Kỳ phải chấm dứt lệnh phong tỏa bất hợp pháp và bất công này.

Trong nỗ lực này, Đại sứ cho biết Cuba ghi nhận Việt Nam luôn hiện diện một cách bền bỉ trên trường quốc tế, đặc biệt là qua thái độ kiên định và bền bỉ của nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục đồng hành cùng nhân dân Cuba. Việt Nam, trong suốt những năm qua, đã có nhiều sáng kiến nhằm cho phép Cuba phát triển xã hội một cách độc lập và có chủ quyền. Nhưng thông điệp quan trọng nhất từ Việt Nam trong những năm qua là Cuba luôn có tình bạn thân thiết và sự đoàn kết không thay đổi của nhân dân Việt Nam trong hơn 60 năm quan hệ giữa hai nước./.

Thông tấn xã Việt Nam phát động ủng hộ nhân dân Cuba Hưởng ứng lời kêu gọi, TTXVN tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba, thể hiện tình đoàn kết, hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Cuba trong năm hữu nghị đặc biệt.