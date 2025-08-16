Đã có 1,375 triệu lượt ủng hộ gần 272 tỷ đồng cho nhân dân Cuba

Tính đến 18 giờ ngày 16/8, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ hơn gần 272 tỷ đồng.

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ của chương trình đã có 1,375 triệu lượt ủng hộ.

Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ ông thực sự rất xúc động và biết ơn sự tham gia rất nhiệt tình của hàng triệu người dân Việt Nam, thể hiện một tình cảm yêu mến đặc biệt đối với nhân dân và đất nước Cuba anh em.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, ngay sau lễ phát động diễn ra ngày 13/8, đã có hàng triệu người tham gia ủng hộ. Chỉ sau 30 giờ sau lễ phát động, chương trình đã làm nên một kỳ tích đó là đạt được mục tiêu tối thiểu của Chương trình 65 tỷ đồng. Và càng xúc động hơn, sau 48 giờ con số huy động ủng hộ nhân dân Cuba đã vượt hơn 200% mục tiêu Chương trình đề ra - hơn 130 tỷ đồng.

"Điều này thể hiện tình cảm vô cùng thắm thiết, một sự trân trọng đặc biệt mà mỗi người Việt Nam chúng ta đều mong muốn dành cho đất nước và nhân dân Cuba. Điều đó cũng khẳng định Cuba có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam," ông Nguyễn Hải Anh khẳng định.

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025).

Các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba./.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025-16/10/2025.

Sau 30 giờ, Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt 65 tỷ đồng Việc đạt mục tiêu tối thiểu nhanh chóng của chương trình ủng hộ là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.