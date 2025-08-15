Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba hơn 117 tỷ đồng, danh sách cập nhật công khai

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba" trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025,” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Tính đến 8h sáng ngày 15/8, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt hơn 117 tỷ đồng với gần 590.000 lượt ủng hộ, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Nhân dân cả nước có thể truy cập vào địa chỉ https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288 hoặc tải App "Thiện nguyện" trên App Store, CH Play để cập nhập số tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đặc biệt, sao kê danh sách ủng hộ cũng được công khai tại đây.

Số tiền ủng hộ và danh sách ủng hộ được cập nhập công khai.

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025). Các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba./.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025-16/10/2025.

Sau 30 giờ, Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt 65 tỷ đồng Việc đạt mục tiêu tối thiểu nhanh chóng của chương trình ủng hộ là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.