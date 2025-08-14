Chỉ trong 4 tiếng sáng ngày 14/8 đã có thêm gần 16 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Theo số liệu mới nhất của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 19h45 ngày 14/8, tài khoản của chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã có hơn 103.200 lượt ủng hộ với số tiền lên tới hơn 22,9 tỷ đồng.

Trước đó, chỉ hơn một ngày sau khi phát động chương trình, tính đến 6h30 ngày 14/8 đã có hơn 31.800 lượt ủng hộ số tiền hơn 7 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong hơn 4 tiếng sáng ngày 14/8, số lượt ủng hộ đã tăng hơn 71.400 lượt với số tiền ủng hộ tăng thêm là hơn 15,9 tỷ đồng.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” diễn ra trong 65 ngày (13/8-16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình được phát động nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Trong 65 ngày diễn ra Chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...

Số tiền thu được sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” là hoạt động thiết thực triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì phát động cấp quốc gia.

Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân./.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025-16/10/2025.

