Thủ tướng: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt hãy sẵn sàng hiến thời gian, trí tuệ

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chiều 2/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Cùng dự có các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Việt Nam và Cuba.

Trên nền tảng và truyền thống quan hệ hết sức tốt đẹp Việt Nam-Cuba, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 57,33 triệu USD; 8 tháng năm 2024 đạt 134,7 triệu USD; đang phấn đấu đạt 500 triệu USD trong 5 năm tới.

Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với ít nhất 7 dự án đang hoạt động, tổng vốn cam kết hơn 160 triệu USD. Các công ty như Thái Bình, Viglacera và Agri VMA đã đầu tư vào các lĩnh vực như: vật liệu xây dựng, phân bón, dược phẩm, năng lượng mặt trời…

Đặc biệt, trong nông nghiệp, các dự án Việt Nam hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương, nuôi trồng thủy sản đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả trên chưa xứng với tiềm năng của Cuba và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp Việt Nam được nghe phía Cuba chia sẻ về những chủ trương, chính sách, các định hướng ưu tiên của Cuba; đồng thời trao đổi, kiến nghị, đề xuất với phía Cuba về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư tại đây.

Hai bên đã thảo luận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, đột phá để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác thành những dự án kinh tế cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam; cho biết trong chuyến công tác này tới Việt Nam, đồng chí có nhiều hoạt động, cũng là để kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025).

Trong đó, tại các cuộc hội đàm, hội kiến của đồng chí với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, hai bên thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường sự hiện diện nhiều hơn của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Cảm ơn, đánh giá cao các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác, hỗ trợ Cuba trong các dự án về nông nghiệp và năng lượng, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực của Cuba, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba mong muốn phía Việt Nam thúc đẩy, mở rộng hợp tác, đầu tư với Cuba, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công nghệ sinh học, dược phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; phân phối và bán lẻ hàng hóa; du lịch; bất động sản; thăm dò, khai thác dầu khí… phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và xuất khẩu; đồng thời chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm cho phía Cuba; góp phần phát triển kinh tế-xã hội Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết Cuba cam kết tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều ưu đãi hơn nữa; đồng thời sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thuận lợi tại Cuba.

Phát biểu tại đây, bày tỏ xúc động với tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba đối với vận mệnh đất nước và cuộc sống của người dân Cuba, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đặt địa vị của mình vào địa vị Cuba hiện nay để từ đó chia sẻ với Cuba như Cuba đã từng chia sẻ với Việt Nam.

Nhắc lại phát biểu của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam “Vì Cuba, sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình”, thể hiện truyền thống son sắt, thủy chung của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, tại các hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược: Nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Nhấn mạnh, coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp hai nước hợp tác với nhau bằng tất cả tình cảm từ trái tim, lý trí để đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng diện tích, nâng cao năng suất sản xuất lúa gạo tại Cuba; đồng thời nghiên cứu tổ chức các mô hình phát triển các loại cây trái, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… tại Cuba, để cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho nhân dân Cuba ngay tại Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị doanh nghiệp Cuba tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Cuba có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như công nghệ sinh học, dược phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai bên tiên phong đề xuất các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án hợp tác, đầu tư giữa hai nước ngày càng nhiều và hiệu quả ngày càng cao; đề xuất các dự án, chương trình hợp tác, trong đó nghiên cứu mở đường bay thẳng, hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực.”

Cảm ơn đồng bào, đồng chí, doanh nghiệp Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ Cuba lúc khó khăn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam phải hỗ trợ Cuba một cách căn cơ, bài bản hơn, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi nước, bù đắp cho nhau để hai đất nước, hai dân tộc cùng phát triển./.

