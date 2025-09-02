Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực

Ngày 2/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez trở lại thăm và dự Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025), coi đây là dấu mốc lịch sử mới của quan hệ song phương, minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi tới Lãnh tụ Cách mạng Raul Castro, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trải qua 65 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp đã không ngừng phát triển tốt đẹp, trở thành mối quan hệ đồng chí anh em với sự tin cậy chính trị cao, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đồng hành và ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba anh em.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba trở lại thăm Việt Nam; thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về các chuyến thăm Việt Nam trước đây, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây; bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước không khí hào hùng, sự tham gia của đông đảo người dân tại sự kiện kỷ niệm trọng đại lần này của đất nước, cũng như những tình cảm nồng ấm của nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước gần đây, đặc biệt là kết quả, ý nghĩa chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024 cùng các chuyến thăm cấp cao thường xuyên giữa hai nước đã đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Một số dự án hợp tác mới giữa hai nước đã bước đầu thành công, đem lại hiệu quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo cơ chế, điều kiện đặc thù cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thành công tại Cuba trong các lĩnh vực chiến lược như nông nghiệp, năng lượng và công nghệ sinh học, từng bước mở rộng ra nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về nông nghiệp và an ninh lương thực trong những năm gần đây; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em đã triển khai Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự hưởng ứng của đông đảo người dân, coi đây là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba trong việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị Phiên họp lần II Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương và giữa hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp hiệu quả tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ nhằm tiếp nối truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai Quốc hội, đóng góp tích cực, thực chất vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba; cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị và chu đáo của Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đoàn; chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn lời mời và cho biết sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp./.

