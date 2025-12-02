Tối 2/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cuba là một sự kiện trọng đại, khởi đầu cho mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba.

Trong chặng đường lịch sử vẻ vang 65 năm qua, hai dân tộc luôn đồng hành, kề vai sát cánh bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, đoàn kết gắn bó và không ngừng hợp tác, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai dân tộc anh hùng; trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc và biểu tượng có một không hai trong quan hệ quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, ngay từ cuối thế kỷ 19, Anh hùng dân tộc Cuba José Martí đã viết về đất nước Việt Nam xa xôi trong tác phẩm “Tuổi vàng”, gieo những hạt giống đầu tiên cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro - hai lãnh tụ kiệt xuất của thời đại, với tầm nhìn sâu rộng đã đặt nền móng và vun đắp cho mối tình hữu nghị, đoàn kết ấy bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và lý tưởng cách mạng.

Đại biểu hai nước tham dự buổi lễ. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Những lời nói bất hủ của hai Lãnh tụ: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà” và “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân hai nước, trở thành kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt của Việt Nam, khi Cách mạng Cuba non trẻ mới thành công, Chính phủ Cuba đã không do dự là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1960), công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (1962), thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam (1963), lập Đại sứ quán trong vùng giải phóng (1967), cử hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia sang giúp Việt Nam, viện trợ không hoàn lại nhiều công trình kinh tế - xã hội trọng điểm giúp Việt Nam tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Đặc biệt, hình ảnh Lãnh tụ Fidel Castro - vị Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng tỉnh Quảng Trị miền Nam Việt Nam (năm 1973) giữa khói lửa chiến tranh, đã trở thành biểu tượng bất tử của tình đoàn kết quốc tế, là minh chứng sống động cho tình cảm thủy chung, son sắt, vượt lên trên mọi nghi lễ ngoại giao thông thường.

Cuba sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực quý báu, đồng hành cùng Việt Nam trên các lĩnh vực chiến lược song hết sức nhân văn, thiết thực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, kiến trúc, xây dựng. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được Cuba đào tạo, trưởng thành, mang theo tình cảm, tri thức và lý tưởng cách mạng về phục vụ quê hương.

Những công trình Cuba giúp Việt Nam như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Đồng Hới), Trại bò sữa Mộc Châu (Sơn La), Nông trường gà Lương Mỹ (Hòa Bình), tuyến đường Xuân Mai - Sơn Tây, Khách sạn Thắng lợi (Tây Hồ) đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện đời sống, an sinh xã hội, xây dựng lại đất nước trong bối cảnh Việt Nam bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, Cuba nỗ lực vượt qua “Thời kỳ Đặc biệt” và tiến hành quá trình “Cập nhật hóa mô hình kinh tế,” hai nước chúng ta không ngừng ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác hiệu quả, thiết thực.

Trong khi Cuba đã trao tặng Việt Nam nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý và đặc biệt là nguồn vaccine phòng COVID-19 trong thời điểm Cuba rất khó khăn, Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây càphê…; đồng thời, trao đổi với nhau những kinh nghiệm, bài học về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những tình cảm hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, sự hỗ trợ hào hiệp, chí nghĩa, chí tình của đất nước Cuba anh em dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tướng khẳng định, dấu mốc lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba tháng 9/2024 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tới Việt Nam tháng 9/2025 đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và toàn diện giữa hai nước.

Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, hợp tác đa phương, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân và đạt nhiều kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Nhấn mạnh, bước sang năm 2026, Việt Nam và Cuba sẽ lần lượt tiến hành Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Cuba - hai sự kiện chính trị quan trọng định hướng cho tương lai phát triển của hai đất nước trong 5 năm tiếp theo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, với nền tảng vững chắc của tình hữu nghị gắn bó keo sơn được tôi luyện và thử thách trong 65 năm qua, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ gắn bó anh em Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai khu vực và thế giới.

Tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentescho nhấn mạnh, giữa Cuba và Việt Nam, một mối quan hệ đặc biệt đã được xây dựng, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, tình cảm thủy chung son sắt và sự giúp đỡ chân thành.

Biết bao nghĩa cử cao đẹp của nhân dân hai nước dành cho nhau đã được khắc ghi trong ký ức lịch sử, được truyền lại cho các thế hệ lãnh đạo và người dân của cả hai dân tộc.

“Ở thời điểm 65 năm sau hành trình lịch sử mà Cuba và Việt Nam đã cùng nhau viết nên, trước một thế giới đầy biến động và thách thức, chúng ta hãy cùng nhau làm mới những cam kết đối với tình anh em này - một minh chứng sống động cho thấy hai dân tộc, khi đoàn kết vì hạnh phúc của nhân dân mình và vì một thế giới hòa bình, công bằng và thịnh vượng, có thể làm nên những điều phi thường,” Đại sứ phát biểu.

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật trong năm qua; chúc Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; bày tỏ niềm tin, với quyết tâm của lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân, Việt Nam sẽ hoàn thành những mục tiêu lịch sử đầy thách thức đã đề ra./.

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.