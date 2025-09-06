TP Hồ Chí Minh: Khánh thành tranh tường cổ động về tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Sáng 6/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành công trình tranh tường cổ động về tình hữu nghị nhân dân Việt Nam-Cuba.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Victor Gaute Lospez, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đang trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện một số lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự Lễ khánh thành.

Bức tranh tường cổ động tình hữu nghị Việt Nam-Cuba do các giảng viên, sinh viên Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên bức tường trụ sở Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích gần 50m2.

Bức tranh có màu sắc sống động, hình ảnh tươi sáng, tôn vinh tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Cuba.

Hai lá quốc kỳ Việt Nam và Cuba trang trọng nằm ở trung tâm bức tranh cùng những hình ảnh đặc trưng của mỗi nước như cây tre, hoa sen, cây mía… được thể hiện sinh động, kết hợp hài hòa cổ động cho mối tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba luôn trường tồn vượt qua mọi thử thách, khó khăn của lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh bức tranh tường cổ động tình hữu nghị Việt Nam-Cuba không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu hiện sinh động của truyền thống hữu nghị, tình cảm chân thành, gắn bó, đồng hành, chia sẻ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam-Cuba.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, bức tranh là một câu chuyện bằng hình ảnh, màu sắc về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, là thông điệp mạnh mẽ về sự tiếp nối thế hệ, tình hữu nghị không ngừng được vun đắp và phát triển.

Tác phẩm nghệ thuật này cũng là một minh chứng cho tình đoàn kết quốc tế trong sáng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đã dày công vun đắp, nay đã thực sự ăn sâu vào từng thế hệ, được thể hiện một cách phong phú, sáng tạo.

Bà Ariadne Feo Labrda, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng công trình tranh cổ động về tình hữu nghị nhân dân Việt Nam-Cuba thể hiện mối quan hệ chính trị và văn hóa giữa hai nước và là thông điệp về tình hữu nghị giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Sự kiện khánh thành bức tranh được tổ chức nhằm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm tình hữu nghị đặc biệt và duy nhất giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Cuba và Việt Nam và cũng nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và ra đời Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam.

Theo bà Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, những hình ảnh trên bức tranh như hoa sen, cây mía, chùa Một Cột, vịnh Hạ Long và Quảng trường Cách mạng, thung lũng Vinales của Cuba... phản ánh mối quan hệ gắn kết giữa hai quốc gia vượt ra ngoài phạm vi chính trị; khẳng định bất chấp khoảng cách địa lý, hai nước được gắn kết bởi những mối liên hệ về văn hóa, lịch sử, địa lý và nhiều mối quan hệ khác.

Bức tranh tường cổ động này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các thế hệ mới người Cuba và Việt Nam về văn hóa và lịch sử của hai dân tộc./.

