Thúc đẩy hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội Việt Nam-Cuba

Nhân dịp sang thăm chính thức và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam, từ ngày 31/8-6/9, sáng 3/9, sau khi dự Lễ đón chính thức tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) và hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã hội kiến Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trao đổi tại cuộc hội kiến, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước, Việt Nam luôn khắc ghi sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Cuba. Nhân “Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba," hai nước kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đang phát động Chương trình cấp quốc gia vận động ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua thách thức, khó khăn. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ hàng triệu trái tim của người dân Việt Nam. Đây không chỉ là sự ủng hộ, mà còn thể hiện sự tri ân, nghĩa tình thủy chung hướng về đất nước, nhân dân Cuba anh em.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho biết thời gian qua, hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã đạt được một số kết quả quan trọng trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội đã ký tháng 12/2022, nổi bật là việc hoàn thành và bàn giao tập 4, 5 của bộ phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập," tạo hiệu ứng lan tỏa về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vui mừng được đón Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Álvaro López Miera đã đến thăm và đặt hoa tại Tượng đài tri ân chuyên gia quân sự Cuba, một trong hai công trình đầu tiên nằm trong tổng thể Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Đây sẽ là biểu tượng sáng mãi của tinh thần đoàn kết, gắn bó anh em Việt Nam-Cuba.

Thời gian tới, trên cơ sở các nội dung đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, ký kết, Đại tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai toàn diện các nội dung hợp tác, đặc biệt là việc phối hợp xây dựng tập 6 của bộ phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập," phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng mong muốn hai bên sẽ phối hợp phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao, để nhân dân, thế hệ trẻ hai nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và mối quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, gần gũi, Thượng tướng Álvaro López Miera bày tỏ ấn tượng về sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung; đồng thời chia sẻ ông thực sự xúc động khi theo dõi sự kiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm ngày 2/9 vừa qua.

Thượng tướng Álvaro López Miera nhấn mạnh hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua giữa Việt Nam-Cuba đã đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác Đảng, công tác chính trị; đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đặc biệt trong việc tuyên truyền rộng rãi về mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội./.

Việt Nam-Cuba ký kết kế hoạch hợp tác 3 năm trong lĩnh vực quốc phòng Thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.