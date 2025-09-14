Tình hữu nghị Việt Nam-Cuba là di sản tinh thần vô giá

Buổi giao lưu hữu nghị Việt Nam-Cuba ngày 13/9, do Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Cuba tại Venezuela phối hợp tổ chức, đã một lần nữa khẳng định chân lý rằng Việt Nam và Cuba - từ những con đường mòn kháng chiến đến bất cứ nơi đâu trên Trái Đất, vẫn luôn sát cánh bằng một tình cảm thủy chung, trong sáng và bền bỉ.

Phát biểu tại buổi giao lưu “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba” được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Caracas, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đưa mọi người trở về quá khứ 65 năm trước, khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960), mở ra trang sử mới, gieo mầm tình hữu nghị từ hai nửa Đông-Tây của địa cầu. Kể từ đó, tình đoàn kết Việt Nam-Cuba vẫn được vun đắp, bền bỉ, trở thành sức mạnh tinh thần của nhân dân hai nước.

Nhắc lại lời nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình," cùng chuyến thăm lịch sử tới vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9/1973, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh đó là ngọn đuốc soi đường, là biểu tượng sáng ngời của nghĩa tình cách mạng, tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân kiên cường của nhân dân Việt Nam trong những năm tháng gian khổ.

Trong từng lời nói, từng ánh mắt, Đại sứ Vũ Trung Mỹ gửi gắm niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian qua, sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai Đại sứ quán trong các hoạt động tại Venezuela là minh chứng sống động cho sự gắn bó, tin cậy, hợp tác bền chặt mà hai Đảng, hai Nhà nước trao gửi cho nhau.

Tiếp lời Đại sứ Vũ Trung Mỹ, Đại sứ Cuba tại Venezuela Dagoberto Rodríguez khẳng định trong lịch sử thế giới, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như Việt Nam-Cuba.

Từ José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Fidel Castro, bao thế hệ lãnh tụ cách mạng đã gieo mầm, vun đắp để tình hữu nghị ấy nở hoa, trở thành tài sản tinh thần vô giá của hai dân tộc. Ông nhấn mạnh: “Tình đoàn kết, anh em giữa Cuba và Việt Nam hiện hữu mọi lúc, mọi nơi trên thế giới này."

Trong không khí đầm ấm, chan chứa tình đồng chí, cán bộ và nhân viên hai phái đoàn ngoại giao cùng nâng cốc, chúc cho tình đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi trường tồn.

Tiếng cười rộn rã, cái nắm tay ấm áp, hương vị ẩm thực Việt Nam-Cuba quyện vào nhau trong đêm Caracas đã khẳng định tình hữu nghị Việt Nam-Cuba là di sản tinh thần vô giá, vượt mọi không gian và thời gian./.

