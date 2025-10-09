Có 122 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí toàn quốc của ngành Văn hóa

Chiều 9/10 tại Hà Nội, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba, năm 2025 chính thức bước vào vòng chung khảo đánh dấu một mùa giải đầy sôi động, sáng tạo và lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ trong giới báo chí cả nước.

Chỉ trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10/8 (theo dấu bưu điện), Ban Thư ký Tổng hợp đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đây là con số rất cao đối với một giải báo chí chuyên ngành, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, 927 tác phẩm đủ điều kiện đã được đưa vào vòng sơ khảo (từ ngày 30/8 đến 15/9/2025).

Trải qua quá trình thẩm định độc lập và thảo luận tập trung, các Tiểu ban Sơ khảo đã chọn ra 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo, phân bổ theo các loại hình báo chí.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu. (Ảnh: Trần Huấn)

Phát biểu khai mạc vòng chấm chung khảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Trưởng Ban tổ chức khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển văn hoá thông qua việc ban hành nhiều Nghị quyết về văn hoá.

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết khi được ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới. Với những chuyển biến tích cực về phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua, đây sẽ là chất liệu để các nhà báo có thêm nhiều bài viết, vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam.

"Bên cạnh việc tôn vinh, động viên những người làm báo, giải thưởng còn là chiến dịch để lan tỏa hơn nữa những niềm cảm hứng để viết về sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội đồng chung khảo – nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, quá trình làm việc của Hội đồng sẽ tiếp tục lan tỏa sự động viên, cảm hứng để tiếp tục có các tác phẩm viết về văn hóa Việt Nam," Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nói.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, tác phẩm dự Giải không chỉ cao về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở Trung ương và địa phương.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân làm Chủ tịch Hội đồng chung khảo. (Ảnh: Trần Huấn)

Ông Trần Thái Sơn, Trưởng ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2024-2025 trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

"Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều nhóm giả quan tâm, khai thác như vấn đề văn hóa vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc, cơ hội trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp giải trí, thị trường điện ảnh, thị trường sách và văn hóa đọc; phát triển du lịch, thể thao, xây dựng gia đình, bảo vệ trẻ em; gìn giữ và phát huy, vấn đề bảo tồn di tích, di sản văn hóa Việt Nam, văn hóa 54 dân tộc nói riêng như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thờ Thần Nông, tín ngưỡng Tam giáo...," ông Trần Thái Sơn nói.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và các nhà báo tiêu biểu. Sự kiện là ngày hội của những người làm báo trong lĩnh vực văn hóa, là diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa cảm hứng sáng tạo./.

Báo VietnamPlus được xướng tên tại giải thưởng báo chí của ngành Văn hóa Loạt bài về xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở của Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự nhận Giải Ba, Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ Hai.