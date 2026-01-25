Truyền thông Pháp: Đại hội XIV mở ra “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam

Báo chí quốc tế tiếp tục đăng tải nhiều thông tin về sự kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Báo Le Monde (Pháp) đăng tải bài viết nhận định Tổng Bí thư Tô Lâm đã để lại dấu ấn đậm nét thông qua việc khởi xướng các chương trình cải cách sâu rộng bộ máy hành chính và hiện đại hóa nền kinh tế, cam kết mở ra một kỷ nguyên mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tác giả bài viết cho biết, tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tín nhiệm tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tái cử Tổng Bí thư khóa XIV, với trọng trách cùng toàn Đảng toàn dân phấn đấu đạt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh và phát triển vào năm 2045.

Trọng tâm của chiến lược này là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% đến năm 2030, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các dự án hạ tầng khổng lồ, một “cú hích công nghệ” quy mô lớn và sự trỗi dậy của các tập đoàn Việt Nam có tầm vóc toàn cầu trên trường quốc tế.

Báo trên dẫn phát biểu trước các đại biểu dự Đại hội của Tổng Bí thư Tô Lâm, cam kết cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.

Đến cuối năm 2026, tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa của Việt Nam được dự báo sẽ vượt Thái Lan, đưa Việt Nam lên vị trí nền kinh tế lớn thứ hai trong ASEAN, sau Indonesia.

Trao đổi với tờ Le Monde, ông Benoit de Tréglodé, chuyên gia về Việt Nam và là Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi-châu Á-Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược (IRSEM) thuộc Trường Quân sự Pháp, cho biết, năm 2025, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một văn kiện quan trọng-Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó khẳng định khu vực tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Theo tờ Le Monde, bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang được hiện đại hóa và trẻ hóa. Theo đó, Đại hội XIV đã thông qua việc bổ sung vào Bộ Chính trị một thế hệ cán bộ mà thời trẻ chưa từng trải qua chiến tranh. Sinh ra trong thập niên 1970, những cán bộ này được đào tạo trong thời kỳ cải cách Đổi mới bắt đầu từ năm 1986./.

