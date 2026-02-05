Đặc sản núi rừng Tây Bắc “chinh phục” khách tham quan Hội chợ mùa Xuân 2026

Từ những bản làng xa xôi, nông sản của rừng núi Tây Bắc đã ‘xuống phố’ để chạm đến hàng chục nghìn lượt khách hàng tại Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất 2026.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ rực rỡ sắc màu hiện đại, mà còn lắng đọng hơi thở của núi rừng đại ngàn. Những sản vật vốn chỉ quen thuộc nơi bản làng xa xôi của Sơn La, Lào Cai hay vùng cao phía Bắc, nay đã xuất hiện kiêu hãnh với diện mạo mới, sẵn sàng cho hành trình chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Tại các gian hàng tiêu chuẩn, mỗi sản phẩm được trưng bày đều mang theo hơi thở của đại ngàn, câu chuyện về lòng tự hào dân tộc và nỗ lực tạo dựng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Sự thành công của mỗi gian hàng không chỉ tính bằng doanh số, mà là nụ cười của bà con khi nông sản tìm được đầu ra ổn định. Những hợp tác xã quy mô nhỏ nay đã biết chăm chút cho bao bì, chuẩn hóa chất lượng để mang tinh túy quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng../.