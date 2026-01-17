Phở C.E.O và chiến lược toàn cầu của tô phở Việt

Ngày 16/1/2026 tại Hà Nội, QP Food chính thức công bố thương hiệu Phở C.E.O cùng chiến lược toàn cầu của chuỗi nhà hàng ăn nhanh thuần Việt cao cấp (Vietnamese fine fast casual) với thông điệp “Thực phẩm thật cho tương lai bền vững” (Real Food for a Real Future).

Theo QP Food, chiến lược này có cơ hội thành công cao khi được triển khai trong bối cảnh nhiều thị trường phát triển đang điều chỉnh lại chuẩn mực dinh dưỡng và tiêu dùng, hướng tới thực phẩm toàn phần, protein chất lượng cao và hạn chế thực phẩm siêu chế biến.

Điển hình là Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2025-2030 (DGA 2025-2030) do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ban hành ngày 7/1/2026.

Thương hiệu Phở C.E.O. (Ảnh: Vietnam+)

Định vị “Authentic Fine Fast Casual” không chỉ là mục tiêu xác định chỗ đứng trên bản đồ ngành F&B thế giới, mà còn nhằm góp phần đưa ra một chuẩn mực “ăn thực, sống khỏe” giúp người tiêu dùng có thể an tâm tiếp cận với nguồn dinh dưỡng chất lượng và minh bạch về nguồn gốc theo một cách tiện lợi nhất.

Từ năm 2021, bên cạnh việc áp dụng và được chứng nhận tiêu chuẩn FSSC 22000, QP Food đã xây dựng bộ tiêu chí Real Food theo chuẩn nội bộ, dựa trên triết lý phát triển thực phẩm minh bạch và tuân thủ “nhãn sạch” một cách kỷ luật.

Trọng tâm của bộ tiêu chí này là cam kết “5 không”: không mì chính, không màu nhân tạo, không chất điều vị, không chất bảo quản và không nguyên liệu biến đổi gen. Mỗi sản phẩm đều được phát triển theo năm đặc tính: nguyên bản, cân bằng, tinh tế, tươi mới và đậm bản sắc, nhằm bảo đảm chất lượng vị giác đồng thời giữ gìn tinh thần ẩm thực Việt Nam.

Theo QP Food, giá trị văn hóa và thẩm mỹ của món Việt thông qua nguyên liệu bản địa và công thức cân bằng chính là điểm khác biệt của nhà hàng Phở C.E.O so với các mô hình nhà hàng ăn nhanh khác trên thế giới.

Ông Vũ Đình Duy-Tổng Giám đốc, đồng sáng lập QP Food chia sẻ: “Khi thế giới ngày càng quan tâm đến việc ăn thực phẩm thật và hạn chế can thiệp sâu vào nguyên liệu, QP Foods đã sẵn sàng đáp ứng bằng năng lực chuẩn hóa những tiêu chuẩn khắt khe nhất và công nghệ cao hỗ trợ để tự tin bước ra thế giới.”

Mỗi món ăn tại nhà hàng Phở C.E.O đều nguyên bản, cân bằng, tinh tế, tươi mới và đậm bản sắc. (Ảnh: Vietnam+)

Để hiện thực hóa tầm nhìn toàn cầu cho món Việt, Phở C.E.O được thiết kế như một hệ sinh thái vận hành thông minh, kết hợp tinh hoa ẩm thực với công nghệ cao.

Một trong những trọng tâm của hệ sinh thái này là hệ thống tự động hóa Trí tuệ Nhân tạo được QP Food hợp tác thiết kế cùng Tập đoàn Công nghệ CGXI nhằm hỗ trợ chuẩn hóa quy trình phục vụ, tối ưu hiệu suất vận hành và đảm bảo chất lượng cũng như định lượng từng món ăn.

Đồng thời, Phở C.E.O hợp tác với các công ty logistic và nhà bán lẻ châu Âu tạo thành một chuỗi giá trị bền chặt với hệ thống nhà hàng theo mô hình kinh tế chia sẻ, trong đó mỗi mắt xích của chuỗi từ nhà máy đến nhà hàng đều đạt được biên lợi nhuận hấp dẫn.

Về định hướng dài hạn, đến năm 2035, Phở C.E.O đặt mục tiêu phát triển mạng lưới 16.000 nhà hàng, điểm bán trên toàn cầu bằng cách tạo ra mô hình nhà hàng nhượng quyền với chi phí gia nhập thấp như một kênh đầu tư hiệu quả, thu hồi vốn nhanh, tạo ra dòng tiền ổn định nhờ kết hợp giữa trải nghiệm ẩm thực, tư vấn bữa ăn theo sức khỏe, công nghệ và văn hóa.

Trên tinh thần đó, QP Foods mời gọi các đối tác cùng tầm nhìn về thực phẩm minh bạch và phát triển bền vững tham gia mạng lưới hợp tác nhượng quyền từ năm 2026, để cùng mang món Việt ngon - lành đi khắp năm châu, hiện thực hóa tầm nhìn “Việt Nam-bếp ăn xinh đẹp của thế giới”./.

