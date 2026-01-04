5 lợi ích sức khỏe khi bổ sung cần tây vào chế độ ăn

Cần tây là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Với chỉ khoảng 10 calo mỗi nhánh, cần tây từ lâu được xem là món ăn quen thuộc trong các chế độ giảm cân. Tuy nhiên, loại rau giòn, mát này còn mang lại nhiều lợi ích đáng ngạc nhiên.

Dưới đây là 5 lý do bạn nên bổ sung cần tây vào thực đơn hằng ngày:

1. Cần tây là nguồn cung cấp chất chống ôxy hóa quan trọng

Chất chống ôxy hóa giúp bảo vệ tế bào, mạch máu và các cơ quan trong cơ thể khỏi tổn thương do quá trình ôxy hóa.

Cần tây chứa vitamin C, beta carotene và flavonoid. Ngoài ra, trong một nhánh cần tây còn có ít nhất 12 loại dưỡng chất chống ôxy hóa khác.

Cần tây cũng là nguồn phytonutrient dồi dào, được chứng minh có khả năng làm giảm tình trạng viêm ở đường tiêu hóa, tế bào, mạch máu và các cơ quan nội tạng.

2. Cần tây giúp giảm viêm

Viêm mạn tính có liên quan đến nhiều bệnh lý như viêm khớp và loãng xương. Cần tây và hạt cần tây chứa khoảng 25 hợp chất chống viêm, góp phần bảo vệ cơ thể khỏi các phản ứng viêm kéo dài.

3. Cần tây hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ các dưỡng chất chống ôxy hóa và chống viêm, cần tây mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày.

Các polysaccharide có nguồn gốc pectin trong cần tây, bao gồm hợp chất apiuman, đã được ghi nhận giúp giảm nguy cơ loét dạ dày, cải thiện lớp niêm mạc và điều hòa dịch tiết dạ dày trong các nghiên cứu trên động vật.

(Ảnh: Getty images)

Bên cạnh đó, cần tây chứa tới gần 95% là nước, cùng lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan. Những yếu tố này giúp hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh và hỗ trợ nhu động ruột. Một cốc cần tây cắt khúc cung cấp khoảng 5 gram chất xơ.

4. Giàu vitamin và khoáng chất, chỉ số đường huyết thấp

Cần tây cung cấp vitamin A, K, C cùng các khoáng chất thiết yếu như kali và folate. Hàm lượng natri thấp, đồng thời chỉ số đường huyết thấp giúp cần tây không gây tăng đường huyết đột ngột.

5. Cần tây có tác dụng kiềm hóa

Nhờ chứa các khoáng chất như magiê, sắt và natri, cần tây có khả năng trung hòa tác động của các thực phẩm có tính axit, đồng thời hỗ trợ các chức năng sinh lý quan trọng của cơ thể.

Gợi ý chọn mua và bảo quản cần tây

Chọn những thân cần tây chắc, thẳng, khi bẻ phát ra tiếng gãy giòn, không bị cong.

Lá cần tươi, giòn, màu xanh nhạt đến xanh đậm. Tránh chọn cần tây có lá vàng hoặc nâu.

Nên cắt cần tây ngay trước khi sử dụng để giữ tối đa dưỡng chất. Chỉ cần cắt sẵn và bảo quản vài giờ, hàm lượng dinh dưỡng đã có thể suy giảm.

Hấp là phương pháp giúp cần tây giữ được gần như toàn bộ hương vị và chất dinh dưỡng.

Nên sử dụng cần tây tươi trong vòng 5 đến 7 ngày để đạt giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Không bỏ lá cần tây vì đây là phần chứa nhiều canxi, kali và vitamin C, tuy nhiên nên dùng trong 1 đến 2 ngày do khó bảo quản.

Ngoài lợi ích cho sức khỏe, cần tây là loại rau dễ chế biến. Có thể ăn sống hoặc nấu chín, dùng trong sinh tố, món xào, súp hoặc nước ép. Cần tây cũng phù hợp với các món hấp hoặc nướng.

Gợi ý công thức món ăn từ cần tây: Súp kem cần tây Món súp mịn, đậm vị, dễ thực hiện trong thời gian ngắn. Nguyên liệu

Một phần tư cốc bơ

Một củ hành tây vàng nhỏ, băm nhuyễn

Hai cốc cần tây, băm nhỏ

Một tép tỏi lớn, băm

Một phần ba cốc bột mỳ

Một cốc rưỡi nước dùng gà

Một cốc rưỡi sữa tươi nguyên kem

Một thìa càphê muối

Nửa thìa càphê đường

Một phần tám thìa càphê tiêu đen xay Cách làm

Đun chảy bơ ở lửa vừa lớn trong nồi đáy dày. Phi hành tây, cần tây và tỏi cho đến khi trong và mềm, khoảng 5 đến 7 phút. Cho bột mỳ vào, đảo đều trong một phút.

Thêm nước dùng gà và sữa, khuấy cho hỗn hợp mịn. Tăng lửa cho đến khi sôi nhẹ, sau đó hạ lửa vừa, cho các gia vị còn lại vào và đun không đậy nắp khoảng 15 phút. Nêm muối cho vừa ăn./.

