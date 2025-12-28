Vinh danh 30 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu làm nên bản sắc ẩm thực Hải Phòng

Tối 27/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Grab Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình vinh danh quán, nhà hàng trứ danh Hải Phòng.

Sự kiện nhằm tri ân những nhà hàng, quán ăn tiêu biểu đóng góp cho việc xây dựng và lan tỏa ẩm thực thành phố Cảng, thương hiệu Food tour Hải Phòng thời gian qua.

Sự kiện còn cho thấy vai trò của nền tảng công nghệ trong việc chung tay gìn giữ và lan toả ẩm thực Hải Phòng kết nối giá trị ẩm thực và nâng tầm lĩnh vực du lịch ẩm thực thành phố cảng.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã tôn vinh 30 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu, góp phần làm nên bản sắc ẩm thực địa phương. Đây cũng là những thương hiệu đã góp phần định hình giá trị ẩm thực địa phương và kết nối giá trị ẩm thực thành phố với đông đảo du khách, người dùng qua nền tảng công nghệ Grab.

Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu người dùng Grab Food, tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Nhằm số hóa hành trình thưởng thức ẩm thực Hải Phòng, tại chương trình, Grab đã ra mắt phiên bản số hóa Food Tour Hải Phòng 2.0 trên ứng dụng Grab. Việc tích hợp này người dùng dễ tiếp cận và trải nghiệm các quán ngon ở địa phương với danh mục gần 100 quán ăn được tuyển chọn kỹ về cả hình ảnh, cách đặt Grab để di chuyển đến địa điểm quán ăn và khám phá thành phố.

Từ nay đến hết tháng 1/2026 người dùng có cơ hội tham gia thử thách Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab và nhận nhiều phần quà hấp dẫn trong hành trình khám phá ẩm thực thành phố Cảng

Các đơn vị được vinh danh theo 3 hạng mục. Hạng mục "Hương vị đất Cảng" tôn vinh các đơn vị có tên trong bản đồ Food Tour Hải Phòng 1.0 và đảm bảo tuân thủ các điều kiện hoạt động và đồng hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng trong quảng bá du lịch thành phố.

Nổi bật như bánh đa cua Bà Cụ, càphê cốt dừa cô Hạnh, lẩu cua đồng Bống, cá mòi kho Làng Chài, trà cúc An Trà, bánh đậu xanh Như Ý, bánh đậu xanh Hoàng Gia, chả chìa Bác Hoạt, cơ sở bánh gai Nga Tới, bánh Trung Thu Đông Phương, bánh cuốn Quyên…

Hạng mục "Trải nghiệm đỉnh cao" ghi nhận những quán có chất lượng và trải nghiệm được cộng đồng dùng Grab đánh giá cao như bún chả Thanh Thủy, bún cá Cậu Đoàn - cơ sở chính 151 Hồ Sen, bún chả Thanh Thủy, cơm tấm Hưng Phú ở 165 Quán Nam…

Hạng mục "Ngôi sao tăng trưởng" vinh danh những đơn vị có tốc độ phát triển tích cực, linh hoạt đổi mới và vận hành hiệu quả, tiêu biểu như cơm thố Bách Khoa-Hồ Sen, trà tắc chị Thục ở 89E Thiên Lôi, Mr Good Tea Lạch Tray, cơm tấm Ngọc Phú, tiệm nhà Niu, tiệm cơm thịt nướng Mama's Kitchen…

Chị Lê Mai Chi, chủ nhà hàng Mộc - đồ ăn Hàn Quốc-chân gà sốt Thái tại phố Tô Hiệu, một đơn vị được vinh danh hạng mục "Trải nghiệm đỉnh cao," cho biết thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ và liên kết với Grab đã giúp cho thương hiệu của nhà hàng đến với đông đảo người dân địa phương, du khách nên lượng khách hàng, doanh thu tăng trưởng hơn 30% mỗi năm.../.

