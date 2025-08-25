Food-tour Hà Nội - điểm nhấn du lịch dịp nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Dịp lễ 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ đón một lượng khách kỷ lục, cả trong nước và quốc tế, đến tham quan, khám phá và tận hưởng không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh.

Bên cạnh những điểm đến lịch sử và di tích văn hóa lâu đời, ẩm thực Hà Nội trở thành một phần không thể thiếu, góp phần làm nên sức hút đặc biệt cho du lịch Thủ đô.

Từ những gánh hàng rong giản dị trải dài trên các con phố nhỏ đến những quán ăn truyền thống lâu đời, hay các nhà hàng sang trọng hiện đại, mỗi nơi đều mang đến cho thực khách những trải nghiệm đậm đà hương vị và đầy cảm xúc, giúp hành trình khám phá Hà Nội thêm phần trọn vẹn và khó quên.

Ẩm thực Hà thành - nét văn hóa đặc trưng

Từ sáng sớm đến tối muộn, bất kỳ ngõ nhỏ nào trong khu phố cổ cũng dễ dàng bắt gặp những quán ăn truyền thống luôn tấp nập người ra vào.

Một tô phở bò thơm lừng trên vỉa hè phố Lò Đúc, đĩa bún chả nóng hổi ở phố Hàng Mành, hay mẹt bún đậu mắm tôm giản dị nhưng đậm đà tại phố Phất Lộc - tất cả đều có thể khiến thực khách vừa xuýt xoa, vừa no bụng, lại vừa đầy ắp cảm xúc.

Qua năm tháng, những món ăn dân dã ấy đã trở thành niềm tự hào, là nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho hàng triệu du khách mỗi dịp ghé thăm Thủ đô.

Anh Nguyễn Quang Liêm (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ẩm thực Hà Nội cực kỳ phong phú và đa dạng. Người ta nói nhiều, tả nhiều về vô số món ăn đặc trưng, nhưng chỉ khi được thưởng thức theo cách của người Tràng An, bạn mới hiểu vì sao ẩm thực Thủ đô lại lôi cuốn đến vậy. Tôi 'nghiện' phở bò Hà Nội - vị phở ở đây rất riêng, không giống ở đâu khác và chỉ khi thưởng thức ngay tại Thủ đô mới cảm nhận hết được cái tinh tế ấy. Mọi người có thể thưởng thức nhiều kiểu phở khác nhau ở vô vàn quán ăn, từ vỉa hè, hàng gia truyền đến phở bát đá hiện đại, phục vụ từ sáng sớm tinh mơ đến tận đêm khuya, với mức giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.”

Khách du lịch nước ngoài thưởng thức món bánh mỳ trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Ẩm thực Hà Nội không chỉ làm say lòng du khách trong nước mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với du khách quốc tế. Nền tảng du lịch TripAdvisor từng xếp Hà Nội vào top những thành phố có ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, với nhiều lời ca ngợi về hương vị tinh tế, nhẹ nhàng, cùng sự kết hợp hài hòa giữa thảo mộc tươi và gia vị truyền thống.

Chính vì thế, khám phá ẩm thực trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của nhiều du khách quốc tế.

Sau khi trải nghiệm tour ẩm thực đường phố (food-tour) Hà Nội, chị Gabriel (du khách đến từ Canada) nhận xét: “Khi đi cùng hướng dẫn viên bản địa, tôi đã được nếm thử sáu món ăn khác nhau trong khoảng ba đến bốn tiếng. Vừa thưởng thức món ăn, vừa nghe kể về nguồn gốc, cách chế biến và ý nghĩa của từng món khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt, đầy bất ngờ và khó quên. Món tôi yêu thích nhất là bún bò Nam Bộ và nem Hà Nội.”

Trong hai tuần lưu trú tại Thủ đô, chị Claire Brew (du khách người Anh) đã tham gia hai chương trình food-tour. Theo chị, hành trình này không chỉ mang lại trải nghiệm vị giác đa dạng, mà còn giúp hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Thực đơn phong phú, phù hợp với sở thích, độ tuổi, thói quen ăn uống của nhiều nhóm du khách khiến chị càng khám phá càng thêm thích thú. Đặc biệt, những món gỏi, salad kết hợp rau củ tươi, trái cây nhiệt đới và nước sốt đậm vị là điều khiến chị ấn tượng nhất.

Mỗi kỳ nghỉ lễ dài ngày là cơ hội để các nhà hàng, quán ăn thu hút thêm lượng khách đáng kể. Chính vì vậy, ngoài việc trang trí tạo điểm nhấn cho không gian, nhiều địa điểm đã đầu tư xây dựng thực đơn đặc biệt, mang đến những trải nghiệm ẩm thực mới lạ cho du khách.

Nằm gần Lăng Bác - khu vực đón lượng lớn du khách vào dịp 2/9 - nhà hàng Hồi Chay (81 Quán Thánh, phường Quán Thánh, Hà Nội) trở thành điểm hẹn quen thuộc cho những ai muốn “sống chậm, cảm nhận sâu” trong không gian biệt thự cổ kính, với thực đơn hoàn toàn từ thực vật.

Bà Đặng Thị Tú Uyên (Đồng sáng lập thương hiệu Hồi chay) chia sẻ: “Nhà hàng có chương trình buffee chay phục vụ tại bàn với thực đơn gần 70 món. Dự kiến lượng khách sẽ tăng gấp đôi trong dịp lễ, nhà hàng đã chuẩn bị kỹ từ nguyên liệu đến đội ngũ nhân sự để đảm bảo dù quán đông nhưng mỗi thực khách đều có một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn. Với phong cách thanh tịnh, sử dụng nguyên liệu thực vật truyền thống, chúng tôi mong muốn vừa mang đến hương vị khác biệt cho thực khách, vừa góp phần quảng bá một lối sống ăn sạch, sống khỏe trong lòng Thủ đô.”

Du khách quốc tế khám phá ẩm thực đường phố tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, văn hóa ẩm thực được xác định là một trong những sản phẩm trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, văn hóa ẩm thực không chỉ giới thiệu nét truyền thống vùng miền, mà còn đóng vai trò kết nối các dịch vụ du lịch, hình thành sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách.

Ẩm thực đặc trưng của từng điểm đến góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu bình quân của du khách, từ đó thúc đẩy doanh thu du lịch và tạo nguồn thu bền vững cho địa phương.

“Đại sứ mềm” của du lịch

Ngày 18/8 vừa qua, ba đặc sản của Hà Nội - bánh cuốn, chả cá Lã Vọng và mâm cỗ Bát Tràng - đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đây không chỉ là những món ăn ngon mà còn được trình bày đẹp mắt, hài hòa, mang tính nghệ thuật cao.

Đáng nói, nhiều thế kỷ qua, bằng chính sự tinh tế trong hương vị, chiều sâu văn hóa và khả năng kết nối cộng đồng, với hàng trăm món ăn đặc sắc, ẩm thực Hà Nội ngày càng khẳng định vai trò như một “đại sứ mềm” của du lịch Thủ đô.

Vị “đại sứ” đặc biệt ấy khiến mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình của đôi chân, mà còn là cuộc khám phá đầy cảm xúc của vị giác.

Tận dụng thế mạnh này, nhiều đơn vị lữ hành đã xây dựng các chương trình food-tour với lịch trình linh hoạt, nội dung hấp dẫn, đặc biệt hướng tới phục vụ khách quốc tế.

Các công ty du lịch như Hanoitourist, Vietravel, Holiday Indochina… đã đẩy mạnh quảng bá các tour trải nghiệm ẩm thực kết hợp với hành trình tham quan nội đô, tour nửa ngày hoặc trong ngày tại Hà Nội dịp lễ 2/9.

Phố ẩm thực Tạ Hiện thu hút du khách. (Ảnh: TTXVN)

Những tour này thường đưa thực khách ghé qua các quán ăn lâu đời, có thể kết hợp các tour tham quan di tích lịch sử, làng nghề truyền thống.

Riêng với khách nước ngoài, những chương trình học nấu món Việt, đi chợ cùng đầu bếp hay tour “phố cổ-trà đạo-phở Việt” thường để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Hà Nội ra thế giới.

Anh Trần Tuấn Huy, Trưởng phòng Marketing, Công ty Lữ hành Hanoitourist cho biết, các food-tour thường kéo dài từ 2-4 tiếng, dành cho nhóm nhỏ như cặp đôi, gia đình hoặc bạn bè, với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng, tùy số lượng khách và hình thức di chuyển (đi bộ hoặc bằng ôtô).

Khách nước ngoài lựa chọn các tour ẩm thực để vừa được thưởng thức món ngon tại các địa điểm uy tín, vừa có thêm cơ hội tiếp xúc với người bản địa và tìm hiểu phong tục, văn hóa Việt qua từng món ăn.

Trong xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm hiện nay, ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng giúp níu chân du khách.

Các tuyến phố ẩm thực quanh hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ, phố ẩm thực Tống Duy Tân, phố “Tây” Tạ Hiện, không gian ẩm thực ngoài trời chợ đêm Đồng Xuân, phố đi bộ… luôn là những điểm đến hút khách.

Từ những món dân dã nơi góc phố nhỏ đến các đặc sản nổi tiếng thế giới như phở, bánh mỳ, bún chả, xôi… Hà Nội luôn biết cách kể câu chuyện lịch sử - văn hóa của mình qua từng hương vị.

Ẩm thực Hà Nội không chỉ làm tròn vai một sản phẩm du lịch đặc sắc, mà còn trở thành cầu nối cảm xúc giữa du khách với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Vì vậy, hành trình ẩm thực không chỉ là trải nghiệm vị giác, mà còn khiến mỗi chuyến đi đến Thủ đô của du khách trong và ngoài nước thêm nhiều ấn tượng đáng nhớ./.

