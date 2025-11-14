Quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam ra khắp châu Âu

Chiều 14/11, tại Hà Nội Hội We Love Phở tổ chức công bố sự kiện "Tuần lễ Phở châu Âu."

Ông Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, Chủ tịch Hội We Love Phở cho biết "Tuần lễ Phở châu Âu" được tổ chức từ ngày 8-14/12/2025, tại châu Âu, nhằm hưởng ứng “Ngày của Phở” 12/12, với mong muốn quảng bá văn hóa ẩm thực quan trọng, góp phần nâng tầm ẩm thực Việt Nam và lan tỏa món Phở truyền thống của Việt Nam ra khắp thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có thể đến các địa điểm kinh doanh để có cơ hội được thưởng thức đa dạng các món về phở như phở bò truyền thống, phở gà, phở cuốn, phở trộn, phở chay... cùng nhiều biến tấu hiện đại phù hợp với khẩu vị quốc tế.

Tại đây, các đơn vị tham gia được khuyến khích tạo các không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của phở Việt Nam; mô phỏng một gánh phở dân dã ở Việt Nam; trình diễn nấu phở trực tiếp; giao lưu với các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng...

"Trong những năm gần đây, phở Việt Nam nhiều lần được bình chọn là một trong những món ăn ngon và nổi tiếng trên thế giới: Top 30 món ăn ngon nhất toàn cầu năm 2018, top 20 món nước ngon nhất thế giới năm 2021, top 100 món ăn ngon và nổi tiếng nhất thế giới 2022... Do đó, chương trình nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, góp phần tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời giới thiệu một trong những biểu tượng ẩm thực đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế," ông Mai Hải Lâm chia sẻ.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, hơn 20 năm kể từ khi triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn nỗ lực làm cầu nối, tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc.

Từ khoảng 4,5 triệu người ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016, đến nay đã có hơn 6 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thành viên mạng lưới "We Love Phở." (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, văn hóa luôn là cầu nối vững chắc, giúp gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới và tăng cường sự hiểu biết, giao lưu nhân dân. Văn hóa ẩm thực nói chung, món phở nói riêng, là một trong những niềm tự hào của di sản văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên bày tỏ sự vui mừng khi Hội We Love Phở được gắn kết bởi những người đến với nhau bằng tình yêu quê hương đất nước, yêu văn hóa ẩm thực, nhất là món phở; với các hoạt động đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa tốt và uy tín ở châu Âu.

Ông Nguyễn Trung Kiên ủng hộ sáng kiến tổ chức “Tuần lễ Phở châu Âu” và kỳ vọng sự kiện sẽ diễn ra thành công, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi khắp châu Âu và trên thế giới.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ đồng hành, hỗ trợ các hội, nhóm trong việc duy trì và quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam, trong đó có Hội We Love Phở.

Hội We Love Phở được thành lập tại Brussels tháng 6/2025, quy tụ các đại diện kiều bào từ khắp châu Âu (Áo, Bỉ, Hungary, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh...), với mục tiêu quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, với phở là biểu tượng trung tâm.

Hội We Love Phở mong muốn kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người dân sở tại thông qua ẩm thực, cùng nhau chia sẻ về đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại và văn minh./.

"We Love Phở" - khi hương vị quê nhà lan tỏa khắp trời Âu Hiện nay, “We Love Phở” đã có mặt tại 17 quốc gia châu Âu. Mỗi quán phở, mỗi đầu bếp Việt là một “đại sứ văn hóa” thầm lặng, mang theo hương vị quê hương phục vụ thực khách quốc tế.