Gian hàng đặc sản Hải Phòng thu hút khách tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026

Tại phân khu ẩm thực Xuân Mỹ Vị của Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, gian hàng đặc sản Thành phố Hải Phòng thu hút thực khách với nhiều món ăn đặc trưng nổi tiếng như bánh mỳ que, bún cá cay, bánh đa cua, nem cua bể.

Theo đại diện gian hàng đặc sản Thành phố Hải Phòng, chỉ sau hai ngày đầu mở bán, gian hàng đặc sản Hải Phòng đã thu hút đông đảo lượt khách ghé ăn.

Hai ngày đầu tiên sau buổi khai mạc, chỉ tính riêng lượt bán món bún cá, bánh đa cua của Hải Phòng đã lên tới 600-700 suất. Cùng với các món ăn khác, doanh thu của gian hàng đạt gần 100 triệu đồng chỉ sau 2 ngày mở bán tại hội chợ Mùa Xuân.

Đại diện gian hàng cho biết khi lượng khách tăng dần vào những ngày tiếp theo, kỳ vọng doanh thu cả kỳ hội chợ sẽ tiếp tục được cải thiện, qua đó mở rộng cơ hội đưa những món ăn đặc sắc, nổi tiếng của “thành phố hoa phượng đỏ” đến gần hơn với người dân Thủ đô.

Phân khu ẩm thực thu hút thực khách. (Nguồn: Vietnam+)

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), thành phố Hà Nội. Tại Hội chợ này, thành phố Hải Phòng giới thiệu không gian trưng bày mang đậm dấu ấn di sản, văn hóa và du lịch.

Hội chợ có thông điệp “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, được tổ chức quy mô lớn với nhiều phân khu trưng bày, trải nghiệm văn hóa, thương mại, du lịch và ẩm thực đặc sắc.

Thông qua việc tham gia Hội chợ, thành phố Hải Phòng mong muốn tăng cường kết nối, xúc tiến du lịch, thương mại, đồng thời lan tỏa hình ảnh một điểm đến thân thiện, giàu giá trị di sản và tràn đầy sức sống trong mùa Xuân mới.

Tại Hội chợ, Hải Phòng giới thiệu gian trưng bày với chủ đề “Hải Phòng - Tinh hoa di sản, rạng rỡ sắc Xuân”, tái hiện hình ảnh thành phố Cảng hiện đại, năng động, giàu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa. Đồng thời, giới thiệu các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và di sản của vùng đất cửa biển xứ Đông xưa - nơi có lịch sử cư trú lâu đời của người Việt cổ, với các lớp văn hóa khảo cổ tiêu biểu như Soi Nhụ, Tràng Kênh, Đông Sơn.

Không gian trưng bày được thiết kế mang sắc Xuân tươi mới, kết hợp hài hòa giữa yếu tố di sản, cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Thành phố hiện có gần 4.000 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh, cùng hàng nghìn lễ hội, phong tục, tập quán truyền thống được gìn giữ và phát huy.

Điểm nhấn trong không gian trưng bày của Hải Phòng là việc giới thiệu 2 Di sản Thế giới có sự hiện diện của thành phố được UNESCO ghi danh.

Quần đảo Cát Bà, nằm trong quần thể Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long cùng các di sản thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Các di tích trên đất Hải Phòng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2025, gắn liền với các danh nhân văn hóa, lịch sử như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi.

Bên cạnh giá trị di sản, Hải Phòng còn quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch biển đảo Cát Bà, du lịch văn hóa-tâm linh, du lịch sinh thái, cộng đồng, cùng các sự kiện, lễ hội và sản phẩm trải nghiệm đô thị.

Đặc biệt, foodtour Hải Phòng với những món ăn nổi tiếng như bánh đa cua, bún cá cay, nem cua bể, bánh mì cay, rươi, bún cá rô đồng… tiếp tục được giới thiệu như một điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ./.

