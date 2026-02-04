Áo dài Huế - Lan tỏa hồn Cố đô giữa không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026

Trong không gian rộn ràng của Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), gian hàng trưng bày các mặt hàng tiêu biểu của thành phố Huế đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng nhờ chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng có.

Giữa nhiều sản phẩm đại diện cho tinh hoa đất Cố đô, áo dài Huế hiện diện như một biểu tượng văn hóa nổi bật, vừa mang dấu ấn truyền thống lâu đời, vừa phản ánh sức sống mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập đương đại.

Áo dài Huế - di sản văn hóa sống động

Áo dài Huế không đơn thuần là một sản phẩm may mặc được trưng bày, mà là một di sản văn hóa sống, kết tinh hàng trăm năm lịch sử hình thành và phát triển.

Sự hiện diện của áo dài Huế trong gian hàng tiêu biểu của thành phố Huế tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 thể hiện rõ định hướng nhất quán của địa phương trong việc đưa di sản văn hóa vào đời sống đương đại, gắn công tác bảo tồn với phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Trong tổng thể không gian trưng bày, áo dài Huế được giới thiệu như một sản phẩm tiêu biểu mang đậm bản sắc, đại diện cho thẩm mỹ, nếp sống và tinh thần của con người xứ Huế.

Từ kiểu dáng, chất liệu đến màu sắc, mỗi bộ áo dài đều kể một câu chuyện về lịch sử, về sự giao thoa giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian, cũng như về nét tinh tế, nền nã, chuẩn mực đã làm nên “chất Huế.”

Áo dài Huế được giới thiệu như một sản phẩm tiêu biểu mang đậm bản sắc, đại diện cho thẩm mỹ, nếp sống và tinh thần của con người xứ Huế. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng, cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế, cho biết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, thành phố giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như ẩm thực Huế, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương; trong đó, áo dài là sản phẩm thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Thông qua sự kiện này, các nghề thủ công truyền thống, tà áo dài cùng hình ảnh văn hóa Huế được lan tỏa rộng rãi, trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Chị Lê Thị Diệu Trang, trú tại phường Thuận Hóa (thành phố Huế), chia sẻ: “Chúng tôi có một cơ sở may áo dài. Các sản phẩm được tạo nên từ nhiều chất liệu phong phú như tơ tằm, lụa, lụa ánh kim, kim sa và các dòng vải với màu sắc đa dạng, tinh tế. Tham gia hội chợ lần này, tôi mong muốn giới thiệu các sản phẩm áo dài nói riêng và nét đẹp trang phục truyền thống của vùng đất Cố đô đến đông đảo người dân cả nước. Thông qua từng đường kim, mũi chỉ, tôi hy vọng góp phần quảng bá văn hóa, lan tỏa giá trị của áo dài Huế - một di sản văn hóa gắn liền với đời sống và tâm hồn người dân. Mỗi tà áo dài lắng đọng tinh hoa của nghề truyền thống được đón nhận đã tạo động lực để nghề may áo dài tiếp tục phát triển bền vững trong đời sống hiện đại.”

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, nhân viên Công ty Đoan Trang, một doanh nghiệp may mặc và kinh doanh áo dài Huế cho biết: “Công ty mang đến hội chợ các kiểu áo dài Ngũ thân, Nhật Bình, áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Hoa văn mang đậm bản sắc cung đình với hình ảnh hoa sen, các linh vật và họa tiết cổ. Giá áo dài có nhiều mức khác nhau; những sản phẩm cao cấp, chất lượng tốt có thể lên tới 7-8 triệu đồng/bộ. Công ty Đoan Trang mang đến hội chợ hàng trăm sản phẩm với nhiều kiểu dáng, chủng loại đa dạng.”

Các mẫu áo dài Huế được giới thiệu tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 phong phú về màu sắc, chất liệu, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Sự hiện diện của áo dài Huế không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá sản phẩm, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống đương đại của di sản.

Trong những năm gần đây, áo dài Huế đã trở lại mạnh mẽ trong đời sống xã hội, từ công sở, trường học, lễ hội văn hóa đến các sự kiện chính trị, ngoại giao và hoạt động du lịch.

Áo dài Huế không đơn thuần là một sản phẩm may mặc mà là một di sản văn hóa sống, kết tinh hàng trăm năm lịch sử hình thành và phát triển. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Nét đẹp thẩm mỹ Huế trong từng tà áo

Chị Nguyễn Thị Hiền, sinh sống tại phường Long Biên (Hà Nội), cho biết:

“Tôi tìm hiểu và yêu thích áo dài Huế bởi vẻ đẹp kín đáo, thanh lịch và giàu chiều sâu nội tâm. Khác với sự cách điệu mạnh mẽ của áo dài ở một số vùng miền khác, áo dài Huế luôn giữ được sự chừng mực, hài hòa giữa hình thức và tinh thần. Chính nét đẹp ấy đã tạo nên sức hấp dẫn, khiến áo dài đất Cố đô không chỉ là trang phục truyền thống mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo thời trang, cho những người yêu thích mua về mặc và sưu tầm.”

Áo dài không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là sản phẩm có tiềm năng lớn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, quà lưu niệm và công nghiệp văn hóa. Hội chợ Mùa Xuân 2026 là dịp để thành phố Huế khẳng định hình ảnh một đô thị di sản đang chuyển mình mạnh mẽ, biết trân trọng quá khứ và sáng tạo cho tương lai. Trong bức tranh tổng thể ấy, áo dài Huế giữ vai trò biểu tượng phát triển bền vững.

Nhiều khách tham quan cho rằng nhìn vào chiếc áo dài họ thấy câu chuyện lịch sử và sự gắn bó mật thiết với đời sống của người dân Huế nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung. Áo dài đã tự nhiên bước vào và có vị trí riêng trong hệ thống di sản văn hóa Huế. Địa phương này cũng đang thể hiện quyết tâm xây dựng thương hiệu “Kinh đô áo dài Việt Nam.”

Sau một thời gian gần như vắng bóng do hoàn cảnh lịch sử, từ năm 1990, áo dài truyền thống đã quay trở lại và được quy định là trang phục của nữ giới, bắt đầu từ ngành các công sở, khách sạn, cơ sở giáo dục,... sau đó lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Đến nay, áo dài đã trở thành trang phục công sở phổ biến của nữ giới ở nhiều ngành, nhiều địa phương.

Điều đáng quan tâm, hình ảnh các nữ chính khách, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các phái đoàn ngoại giao Việt Nam xuất hiện trong tà áo dài tại những sự kiện chính trị quan trọng đã góp phần khẳng định vị thế của áo dài Việt Nam trên trường quốc tế.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm áo dài Huế như một sản phẩm văn hóa đặc trưng thu hút sự quan tâm lớn của người dân. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Thời gian qua, Huế đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Kinh đô áo dài,” tiêu biểu như: nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng cơ sở dữ liệu về áo dài Huế; tổ chức các sự kiện, lễ hội chuyên đề; trình diễn thời trang tôn vinh vẻ đẹp áo dài; xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô áo dài.”

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu thuê áo dài chụp ảnh của du khách, Huế đang hướng tới phát triển dịch vụ may đo, mua sắm áo dài như một sản phẩm văn hóa đặc trưng để du khách mang về.

Ngày 9/8/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL, đưa “Tri thức may, mặc áo dài Huế” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Có danh hiệu này không chỉ khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của áo dài Huế mà còn mở ra cơ hội quan trọng để quảng bá sản phẩm, phát triển công nghiệp văn hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị đậm đà bản sắc văn hóa Huế.

Điều đó cũng để áo dài và di sản Huế tiếp tục lan tỏa “hồn Cố đô” một cách sâu lắng, bền bỉ và ấn tượng, như lời ca tha thiết:“Giữ chút gì rất Huế đi em/ Cánh thơ, áo trắng chắp hai tà/ Để vạt lụa bay trên đường chiều/ Ngỡ mình lạc bước trong cõi mơ…./.



Cố đô Huế rực rỡ sắc màu cổ phục Việt Trong khuôn khổ Tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2025, chiều 8/6/2025 đã diễn ra cuộc diễu hành Việt phục với chủ đề “Việt phong hội tụ.”