Thủ tướng yêu cầu tăng cường quảng bá sản phẩm địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường cung cấp, quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 04/02/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường cung cấp, quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội từ ngày 2-13/2026./.

