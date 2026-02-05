Thủ tướng yêu cầu tăng cường quảng bá sản phẩm địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 04/02/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường cung cấp, quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội từ ngày 2-13/2026./.
Tin cùng chuyên mục
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào
Chuyến thăm Lào là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau thành công của Đại hội XIV, cho thấy sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.
Tháng 1/2026: PMI đạt 52,5 điểm, ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu khả quan
Chỉ số PMI tháng 1/2026 có những điểm nhấn nổi bật như: Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng nhanh hơn; Niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 22 tháng.
Giải Búa liềm Vàng lần thứ X: Thông tấn xã Việt Nam giành 4 giải thưởng
Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được trao 4 giải gồm 2 giải A, 1 giải B và 1 giải Khuyến khích tại Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025.
Khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được khởi công sáng 3/2/2026 và dự kiến mở cửa vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành không gian lịch sử-chính trị có ý nghĩa đặc biệt.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Những tiện ích đặc biệt
Đến với Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, du khách được trải nghiệm những tiện ích đặc biệt, giúp hành trình du xuân của mình thêm thoải mái và thuận tiện.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X là ngày 20/7/1997; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,59%; tổng số đại biểu được bầu là 450 đại biểu.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX là ngày 19/7/1992; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,12%; tổng số đại biểu được bầu là 395 đại biểu.
20 trường THCS được trao Giải Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025
20 trường THCS xuất sắc nhận giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, phản ánh sáng tạo và hiệu quả trong mô hình trường học không rác thải nhựa.
20 trường tiểu học được trao Giải trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025
20 trường tiểu học xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, ghi nhận sáng tạo trong mô hình không rác thải nhựa.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Không gian phát triển được tổ chức theo hướng “Ba hành lang-Một vành đai-Năm trục động lực,” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, nhất là Văn hóa Mường, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Chiếu miễn phí phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV
Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức Đợt phim trên phạm vi cả nước từ ngày 3-22/2/2026.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII là ngày 19/4/1987; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,75%; tổng số đại biểu được bầu là 496 đại biểu.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII là ngày 26/4/1981; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,96%; tổng số đại biểu được bầu là 496 đại biểu.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI là ngày 25/4/1976; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,77%; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 492 đại biểu.
Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng
Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V là ngày 6/4/1975; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,26%; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 424 đại biểu.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.
Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng với mục tiêu vì Nhân dân.
Hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu
Trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” tháng 2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV là ngày 11/4/1971; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,88%; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 420 đại biểu.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III là ngày 26/4/1964, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,77%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 87 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).
Hội chợ Mùa Xuân: Hà Nội tăng cường 6 tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội triển khai phương án tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II là ngày 8/5/1960, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,52%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I
Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là ngày 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, tổng số đại biểu được bầu là 403 đại biểu.
Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Bính Ngọ
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo đón để nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, vui tươi, tiết kiệm.
Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Jordan và triển vọng hợp tác Việt Nam-Jordan
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan từ ngày 2-5/2/2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác nghị viện và quan hệ song phương giữa hai nước.
Đất ngập nước và tri thức truyền thống: Tôn vinh di sản văn hóa
Với vai trò lọc ô nhiễm, lưu trữ carbon, giảm lũ lụt và bảo tồn đa dạng sinh học, đất ngập nước đang được tôn vinh trong Ngày Đất ngập nước Thế giới 2026 với chủ đề đề cao tri thức truyền thống.
Hai sản phẩm nhận Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN
Với chủ đề “Điểm đến du lịch thân thiện với môi trường," Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhận Giải thưởng ở hạng mục Sản phẩm nông thôn bền vững.
“5 thông” và “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân
Các cơ quan Nhà nước thực hiện "5 thông" đối với doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp thực hiện "5 tiên phong" để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
Sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường.