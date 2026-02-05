Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Quân khu 2 và Sư đoàn 316

Nhân dịp đầu Năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 2 và Sư đoàn 316.

Tháp tùng Chủ tịch nước có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn, Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu đã nỗ lực, cố gắng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Trong số đó, nổi bật là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở; tham gia tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn; triển khai đưa lực lượng chính quy xuống xã theo đúng kế hoạch của Bộ bảo đảm lực lượng quân sự cấp xã đi vào thực hiện nhiệm vụ ngay.

Bộ tư lệnh Quân khu đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ; thành lập 9 đoàn công tác, tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và các đơn vị trên địa bàn. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316, Quân khu 2. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Vui mừng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2, Chủ tịch nước thống nhất cao và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đồng tâm hiệp lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.

Dù có không ít khó khăn, thách thức, nhưng lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã hoàn thành tốt và xuất sắc chức năng nhiệm vụ là Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện chặt chẽ Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng về chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chủ tịch nước chỉ rõ tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, chưa có trong tiền lệ nên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra rất nặng nề; Quân khu 2 là địa bàn chiến lược quan trọng, có đường biên giới dài với nước bạn Trung Quốc, Lào... Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu cần quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nắm chắc tình hình nhiệm vụ, sẵn sàng trang bị phương tiện, con người không để bị động, bất ngờ; thực hiện xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại; trong đó, xác định yếu tố con người là quan trọng nhất như lời dạy của Bác Hồ “người trước, súng sau.”

Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 2 tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường tại Sư đoàn 316, Quân khu 2. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trước đó, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316, đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng, một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, Chủ tịch nước nhấn mạnh những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trực tiếp và thường xuyên là Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Sư đoàn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có tiền lệ, khó đoán định, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316, phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao hơn nữa, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt các nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 2, Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết số 44 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Sư đoàn, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến mới.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Sư đoàn cần thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sỹ.

Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu,” có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, Chủ tịch nước đề nghị cần không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đáp ứng điều kiện, hình thái tác chiến mới.

Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp; chủ động bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có, tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cũng theo Chủ tịch nước, Sư đoàn cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316 cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư, các Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức tốt các hoạt động làm cho không khí đón Tết đầm ấm, thắm tình đồng chí, đồng đội; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch nước đã tặng những phần quà Tết ý nghĩa cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang quân khu 2, Sư đoàn 316 và chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đơn vị đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; cùng các địa phương trên địa bàn chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động khó khăn và cán bộ, chiến sĩ và hậu phương bảo đảm mọi người, mọi nhà đều vui xuân, đón Tết.

Nhân dịp này, Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel tặng 50 căn nhà tình nghĩa và 200 suất quà Tết; Ngân hàng Quân đội tặng 50 căn nhà tình nghĩa và quà Tết cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2./.

