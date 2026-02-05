Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết tại thành phố Đà Nẵng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 5/2, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm thành phố; thăm, tặng quà Tết tới một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Cùng tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng...

Tại Đài tưởng niệm thành phố, thành kính tri ân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn kính cẩn nghiêng mình, dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xin nguyện công tác, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn gặp mặt, chúc Tết, tặng quà 60 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng, xúc động tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong không khí phấn khởi của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các bậc lão thành, các gia đình chính sách, hộ nghèo, anh chị em công nhân, cùng toàn thể chiến sỹ và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và thực hiện xuyên suốt. Đây cũng là truyền thống văn hoá tốt đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên mọi miền Tổ quốc diễn ra sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống cho nhân dân, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

"Chúng ta vừa đi qua năm 2025 với những thử thách khắc nghiệt chưa từng có. Miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã phải gánh chịu những đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp. Những cơn bão chồng bão đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết thống nhất, ý chí kiên cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng đã từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn giai đoạn 2023-2025; tổ chức khởi công xây mới, nâng cấp 6 trường học nội trú thuộc 6 xã biên giới; hoàn thành sửa chữa 361 nhà hư hỏng và xây dựng mới 144 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78,6%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,6%, trong đó khu vực thành thị còn 0,64%, khu vực nông thôn còn 4,71%.

Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã dành một nguồn lực lớn cho công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân, đảm bảo mọi người và mọi nhà đều có Tết, tổ chức nhiều hoạt đọng vui Tết đón Xuân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong năm qua.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; đặc biệt quan tâm công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ thực hiện trong dịp lễ, Tết mà phải được triển khai thường xuyên, liên tục, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và

nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ và trách nhiệm để xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng."

Với tình cảm chân thành và sự quan tâm sâu sắc, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã trao những phần quà Tết trao tặng các gia đình chính sách, người có công, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, gửi gắm trong đó là nghĩa tình, sự sẻ chia và mong muốn bà con có thêm động lực, thêm nghị lực để vươn lên, ổn định cuộc sống và đón một mùa Xuân mới trọn vẹn, ấm áp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng cùng ngày, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã tới thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự (sinh năm 1929) tại phường Hải Châu; thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (sinh năm 1944) tại phường Hoà Cường.

Thường trực Ban Bí thư đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá luôn khỏe mạnh, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, có những đóng góp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá, quê ở xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), được biết đến khi làm y tá đại đội đã một mình chiến đấu giữa vòng vây để bảo vệ hàng chục thương binh.

Năm 1968, ông được tuyên dương là một trong 9 ngọn cờ đầu của Quân khu 5 và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tại Hà Nội, ông vinh dự ba lần được gặp Bác Hồ.

Trong không khí thân tình, ấm áp trước thềm Xuân mới, ông bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đồng thời chúc Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong đoàn năm mới sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

