Nhiều đường bay hết vé, Hàng không tăng tàu bay, lượt cất hạ cánh dịp Tết

Ngoài việc bổ sung thêm các tàu bay, điều chỉnh tăng lượt cất, hạ cánh, ngành Hàng không tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không để có thể bổ sung, điều chỉnh tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bổ sung tàu bay, tăng lượt cất hạ cánh

Nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay hạng phổ thông cơ bản, số liệu đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa nhằm đánh giá nhu cầu đặt giữ chỗ của hành khách và xem xét, đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay đối với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao phù hợp với năng lực khai thác.

Cục Hàng không tạo điều kiện tối đa để các hãng hàng không bổ sung tàu bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán là 19 chiếc (tăng 4 tàu bay so với cùng thời điểm năm trước), nâng tổng số tàu bay dự kiến khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Khẳng định công tác điều phối, quản lý và giám sát sử dụng lượt cất, hạ cánh (slot bay) cũng được quan tâm sát sao, Cục Hàng không đã thực hiện việc tăng tham số điều phối slot tại Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ nhằm tạo điều kiện để các hãng bay sớm lên kế hoạch khai thác, bổ sung tải cung ứng, tăng cường bay đêm, các cơ quan, đơn vị ngành hàng không thu xếp nguồn lực phục vụ tăng chuyến, chuyến bay ban đêm, cũng như hành khách tiếp cận được nhiều mức giá vé phù hợp.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không tập trung toàn bộ nguồn lực đảm bảo phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, đặc biệt là việc tăng tần suất khai thác và triển khai phương án khai thác 24/24 giờ tại các cảng hàng không có nhu cầu đi lại cao như Cảng Hàng không Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

“Cháy vé” máy bay, tàu hỏa, xe khách đường dài dịp cao điểm Tết Bính Ngọ Vào những ngày cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vé máy bay, tàu hỏa hay xe khách đường dài đã gần như kín chỗ do nhu cầu đi lại tăng cao và đặt vé sớm.

Về tình hình đặt chỗ, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã thể hiện rõ nét tính chất di chuyển “lệch đầu.”

Cụ thể, vào giai đoạn trước Tết Nguyên đán, các đường bay chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ tăng cao và đã gần lấp đầy, trong khi chiều ngược lại có tỷ lệ đặt chỗ chỉ ở mức trung bình. Đối với giai đoạn sau Tết sẽ có diễn biến đảo ngược trên các chiều bay.

Đến thời điểm hiện tại, vào giai đoạn cao điểm trước Tết, một số đường bay như: Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới đã có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí đạt 100%. Chiều ngược lại từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh hiện ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35% và nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng để trở lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam giai đoạn trước Tết nhìn chung có tỷ lệ đặt chỗ còn thấp, đa số đạt mức 30-60%. Riêng các đường bay Hà Nội-Đồng Hới và Hà Nội-Điện Biên đang ghi nhận nhu cầu cao hơn, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12-15/2/2026.

Các Hãng hàng không Việt Nam đã tăng cường bổ sung thêm tàu bay, tần suất bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giai đoạn sau Tết, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, phổ biến 80-100%. Trong đó, nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng ghi nhận tình trạng gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, số liệu đặt chỗ chỉ ghi nhận mức cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết.

Cụ thể, trước Tết từ ngày 11-14/2/2026 (tức 24-27 tháng Chạp), tỷ lệ đặt chỗ chiều bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội đạt khoảng 83-90%; sau Tết từ ngày 21-23/02/2026 (tức mồng 5-7 tháng Giêng) đạt 80-94% chiều bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng hơn 4,1 triệu khách bay dịp Tết

Theo khảo sát ngày 4/2/2026 (thời điểm 2 tuần trước Tết Nguyên đán 2026), giá vé không có sự biến động quá lớn. Tuy nhiên càng đến sát những ngày cận Tết, lượng vé phổ thông cung ứng trên nhiều chặng bay nội địa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương của các hãng bay càng khan hiếm, thậm chí nhiều chặng đã được các hãng bán hết vé.

Với ngày 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp), các hãng hàng không vẫn đang mở bán đa dạng vé ở các mức giá khác nhau. Trong đó, chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, giá vé dao động trong khoảng từ 2,1-3 triệu đồng/chiều; Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, giá vé trong khoảng 800.000 đến hơn 2,7 triệu đồng/chiều; Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng có giá vé từ 2,3-3,4 triệu đồng/chiều. Các chặng bay đến các địa phương cũng đang được các hãng bay sẵn sàng cung ứng như: đường bay đến Buôn Ma Thuột có giá vé dao động khoảng 1,2 triệu đồng; giá vé chặng bay đến Bình Định khoảng 1,5 triệu đồng/chiều với tất cả các hãng.

Trong các ngày 12/2 và 14/2 (tức ngày 25 và 27 tháng Chạp), các chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đồng Hới, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Bình Định, Pleiku, Chu Lai đều đã hết vé phổ thông cung ứng. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh- Hà Nội vẫn đang được Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways mở bán, với mức giá từ 2,9 đến hơn 4 triệu đồng/chiều.

Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 12-21/2/2026 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), dự báo tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,85 triệu hành khách (tăng 11,4% so với cùng kỳ). Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,6 triệu hành khách (tăng 14,3%so với cùng kỳ); vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,25 triệu hành khách (tăng 10,7% so với cùng kỳ).

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đi máy bay tăng cao và nhiều đường bay đã hết vé bán. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự báo sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đạt khoảng 4,1 triệu hành khách, tăng 13% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025. Trong đó, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trọng điểm như Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt khoảng 1,48 triệu hành khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025; Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đạt xấp xỉ 1,08 triệu hành khách, tăng 21% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025.

Cục Hàng không tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không để có thể bổ sung, điều chỉnh tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ./.

Khách mua vé máy bay dịp Tết cần chú ý để tránh bị vé giả hoặc lừa đảo Hành khách lên kế hoạch sớm, đặt chỗ và mua vé trước qua các kênh chính thức của Hãng nhằm có mức giá phù hợp hơn so với giờ cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.