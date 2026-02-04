Xã hội

Thái Nguyên: Một cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Lao Hoàng Hải bị xe ôtô BKS 20C-211.76 đi hướng Lạng Sơn-Hà Nội không làm chủ tốc độ đâm va. Hậu quả, đồng chí Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: VOV)
Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thái Nguyên về cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông.

Hồi 11 giờ 35 phút ngày 4/2, tại Km 143+350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng, khi đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ôtô BKS 20C-211.76 (do lái xe Trần Đức Vũ, sinh năm 2003; trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, đi hướng Lạng Sơn-Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đâm va vào người đồng chí Lao Hoàng Hải. Hậu quả, đồng chí Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật./.

