Khuyến khích người dân phản ánh dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán. Do vậy, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân nhằm đảm bảo cho người dân có cái Tết an toàn, lành mạnh và vui tươi.

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an khuyến khích người dân phản ánh ngay các dấu hiệu vi phạm quy định an toàn giao thông cho lực lượng công an thông qua các kênh như VNeID hoặc ứng dụng VNeTraffic. Điều này giúp lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở và xử lý.

Thông tin cụ thể tới phóng viên báo chí tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 4/2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an đã và đang triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong 3 tháng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/12/2025, các lực lượng công an trên toàn quốc đã tập trung thực hiện nhiệm vụ này với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung mạnh vào các vấn đề chính.

Thứ nhất, tăng cường phòng, chống các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp Tết như trộm cắp, cờ bạc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thứ hai, tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết Bộ Công an cũng sẽ tăng cường quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Tinh thần là quản lý chặt chẽ nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân trong các hoạt động dịp Tết.

Thứ ba, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bên cạnh hoạt động trấn áp tội phạm và tăng cường quản lý nhà nước, lực lượng Công an nhân dân còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế. Qua các hoạt động này, vừa góp phần phòng ngừa tội phạm, vừa giúp đỡ những người yếu thế có cái Tết ấm no và vui tươi hơn.

"Riêng đối với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đây cũng là lĩnh vực trọng tâm, bởi lẽ hoạt động giao thông cuối năm và dịp Tết thường rất đông. Bộ Công an xác định đây là một trong những lĩnh vực trọng tâm và đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an toàn quốc tập trung thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt tại các địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố," Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào 4 nhóm công tác lớn. Thứ nhất là tập trung các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi và nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như uống rượu bia, sử dụng chất ma túy, chất cấm.

"Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng xử lý các vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, vốn là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông trong giai đoạn cuối năm," Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhóm công tác tiếp theo được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề cập, là rà soát và hoàn thiện các phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hợp lý, xuyên suốt từ trước, trong và sau Tết, đảm bảo giao thông thông suốt tại các địa bàn, tuyến giao thông trung tâm và cửa ngõ.

Tiếp theo là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân chủ động nắm bắt tình hình giao thông để có lộ trình di chuyển an toàn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, mấu chốt để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Do đó, Bộ Công an mong muốn người dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.

Bộ Công an cũng đề nghị người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt lưu ý, khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông; tuân thủ các quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Đây là vấn đề rất cốt lõi. Thứ hai là chủ động kiểm tra an toàn phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi di chuyển trên những tuyến đường dài, về quê đón Tết; thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn và tuân thủ quy định về tốc độ.

Cuối cùng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị các nhà xe, các lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài, cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho hành khách.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự tập trung của lực lượng công an và ý thức, trách nhiệm của người dân, các nhà xe, lái xe, nhân dân sẽ có một cái Tết thực sự vui tươi, bình yên và an toàn,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói./.

Cảnh sát giao thông đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết Trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu, bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường...