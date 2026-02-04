Thành phố Hồ Chí Minh: Tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51

Sáng 4/2, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tiến hành tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, tại Km 56+393 Quốc lộ 51, thuộc phường Tân Hải (Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc tháo dỡ được tiến hành trước ở 2 làn hướng từ phường Vũng Tàu đi Đồng Nai. Ở chiều ngược lại (Đồng Nai đi phường Vũng Tàu), các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Để thực hiện tháo dỡ, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực trạm thu phí, đặt biển cảnh báo từ xa, rào chắn 2 làn sát dải phân cách cứng trên Quốc lộ 51, đảm bảo an toàn thi công. Lực lượng chức năng đã huy động 2 xe đục bê tông để tháo dỡ các khối bê tông tại trạm thu phí.

Trong buổi sáng, dù hai làn xe ô tô tạm đóng để tổ chức tháo dỡ trạm thu phí nhưng nhờ được điều tiết từ xa, lượng xe cũng không quá đông nên các phương tiện qua lại khá ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trước đó, chiều 3/2, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản thông báo đến các cơ quan chức năng về việc tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51.

Cụ thể, từ ngày 4/2, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đơn vị chủ trì tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3. Thời gian tháo dỡ trạm T3 dự kiến trong 8 ngày.

Liên quan đến việc tháo dỡ trạm T3, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC, chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện tháo dỡ trạm thu phí T3.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kết luận trạm thu phí T3 Quốc lộ 51 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, gây ra các xung đột về giao thông.

Việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sở Xây dựng đã đề nghị BVEC tháo dỡ trạm thu phí trước ngày 15/12/2025. Tuy nhiên, BVEC cho rằng do các điều khoản hợp đồng chưa được giải quyết và phải có ý kiến của ngân hàng cho vay BVEC mới được tháo dỡ.

Do chủ đầu tư không tự tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 nên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3.

Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51 dài 73km do BVEC làm chủ đầu tư, đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh) đã dừng thu phí ở các trạm T1, T2 (Đồng Nai), T3 (Thành phố Hồ Chí Minh) hơn 2 năm qua.

Tuy nhiên, việc giải quyết các vướng mắc kết thúc dự án này giữa nhà đầu tư cùng Cục Đường bộ Việt Nam trải qua nhiều cuộc đàm phán vẫn chưa thể thống nhất.

Liên quan đến dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51, ngày 25/12/2025, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và BVEC đề nghị tháo dỡ trạm thu phí T1 (Km10+778) và trạm thu phí T2 (Km28+450) trên Quốc lộ 51 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai./.

Đồng Nai đề xuất tháo dỡ 3 trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, gần 3 năm qua, trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51 dừng thu phí, không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo.