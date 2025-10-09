Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp 3 tài xế gây rối tại trạm thu phí Toàn Mỹ 14

Ngày 9/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng: Nguyễn Như Vũ (sinh năm 1996, thường trú tại thôn Thanh Sơn, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng), Phạm Thanh Trung (sinh năm 1975, thường trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp) và Trình Văn Đại (sinh năm 1996, thường trú tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 7/10, Nguyễn Như Vũ điều khiển xe đầu kéo di chuyển theo đường quốc lộ 14 đến đoạn đường thuộc thôn Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng thì bị xe chở khách của hãng Thanh Thảo đi cùng chiều do Phạm Thanh Trung điều khiển vượt qua.

Cho rằng xe khách vượt ẩu, ép xe, Nguyễn Như Vũ điều khiển xe chạy vượt lên chặn đầu xe khách ngay đầu luồng cửa ra của Trạm thu phí Toàn Mỹ 14 (tại thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng).

Sau đó, tài xế xe đầu kéo Nguyễn Như Vũ xuống xe cãi nhau và đánh nhau với tài xế xe khách là Phạm Thanh Trung và phụ xe là Trình Văn Đại.

Sau khi đánh nhau, Phạm Thanh Trung và Trình Văn Đại lên xe khách lái xe đi thì Nguyễn Như Vũ điều khiển xe đầu kéo chặn lại.

Vụ việc trên đã gây ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực Trạm thu phí Toàn Mỹ 14, nhiều người dân đã quay video đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây dư luận xấu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đắk Mil đã có mặt tại hiện trường, mời các đối tượng về trụ sở làm việc, lập hồ sơ xử lý./.

