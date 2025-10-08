Quảng Trị: Khởi tố tài xế xe đầu kéo gây tai nạn làm 4 người thương vong

Tối 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe ôtô đầu kéo trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Theo đó, đối tượng Hồ Văn Dũng (sinh năm 1996), trú tại thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị là tài xế điều khiển xe ôtô đầu kéo gắn biển kiểm soát 73F-002.85 kéo theo sơ mi rơ moóc 73RM-002.50.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của tài xế Hồ Văn Dũng là điều khiển phương tiện tham gia giao thông không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức, gây tai nạn giao thông, đã phạm vào điểm b, điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6/10, tại km1063+910 thuộc thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô đầu kéo có biển kiểm soát 73F-002.85, kéo theo sơ mi rơ móc 73RM-002.50 do tài xế Hồ Văn Dũng (sinh năm 1996), trú tại thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị lưu thông hướng từ Bắc-Nam va chạm với xe ôtô có biển số 30M-051.46 (đang lưu thông từ hướng Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh) do anh Vũ Hoài (sinh năm 1991), trú tại Đội Cấn, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội điều khiển.

Lúc này, trên xe chở theo 3 người gồm: chị N.T.T.H. (sinh năm 1978), trú tại Gia Lâm, thành phố Hà Nội; chị L.T.H. (sinh năm 1987), trú tại Đông Ngạc, thành phố Hà Nội; anh D.Đ.T. (sinh năm 1986), trú tại Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hậu quả vụ tai nạn, chị N.T.T.H. tử vong tại chỗ, 3 người khác đi cùng trên xe ôtô 30M-051.46 bị thương, xe ôtô 30M-051.46 hư hỏng nặng.../.

