Khởi tố nữ tài xế gây tai nạn khiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tử vong

Chiều 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan Công an cũng ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Cẩm Chi (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Lê Thị Cẩm Chi đã điều khiển xe ôtô 47A- 46173 di chuyển trên tuyến Quốc lộ 27 qua địa bàn xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk), va chạm với ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng đang làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt trên tuyến đường này vào tối 3/10. Ông Toàn tử vong sau đó khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên, Lê Thị Cẩm Chi đã rời khỏi hiện trường. Đến 9 giờ ngày 4/10, Chi đến cơ quan chức năng để trình báo vụ việc.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm này, Chi không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra của Cơ quan Công an xác định, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè chiều 3/10, Chi đã điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã tông vào ông Lê Phước Toàn.

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (ban hành ngày 26/12/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025), người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông phải dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn, ở lại hiện trường hoặc đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Nếu không thực hiện, người gây tai nạn bị phạt với số tiền từ 16 - 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người gây tai nạn bị thương phải đến bệnh viện cấp cứu hoặc phải đưa người khác đến bệnh viện cấp cứu thì hiện trường vụ tai nạn được coi là vị trí số 1, cơ sở y tế là vị trí số 2.

Người gây tai nạn nếu không thể gọi điện thì sau vị trí số 2 phải có mặt ở vị trí số 3 là cơ quan công an hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Trong trường hợp người gây tai nạn xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, họ được phép rời hiện trường, tuy nhiên vị trí sau đó có mặt phải là cơ quan công an hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thư chia buồn đến gia đình ông Lê Phước Toàn; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn và tập thể cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng, góp phần vì sự an toàn, bình yên của nhân dân.

Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương để xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận Liệt sỹ đối với ông Lê Phước Toàn./.

