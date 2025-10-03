Đại lễ Cầu siêu không chỉ nhằm cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ.

Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, trong hai ngày 3 - 4/10, tại Chùa Long Sơn, Khánh Hòa; Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Đại Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025.”

Đại lễ Cầu siêu không chỉ nhằm cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ, nhắc nhở các phật tử và người dân tự quý lấy bản thân mình, cùng chung tay với cộng đồng vì một môi trường giao thông an lành, văn minh. /.