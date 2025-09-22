Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn làm 3 người chết

Chiều 22/9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước Thành, khiến 3 người tử vong vào chiều 20/9.

Tại nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ sâu sắc trước mất mát to lớn, động viên gia đình có người gặp nạn sớm vượt qua nỗi đau.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành và xã An Long (nơi cư trú của nạn nhân) cũng cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

Liên quan đến vụ tai nạn, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc; đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (phải), Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. (Ảnh: Huyền Trang/ TTXVN)

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH 507 và đường Tân Phú, Ấp 1, xã Phước Thành, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô con do anh N.Đ.T.N (sinh năm 1993, ngụ xã Phước Thành) điều khiển với xe máy do chị N.T.T.V (sinh năm 1989, ngụ xã An Long, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, chở theo 2 con nhỏ.

Vụ tai nạn khiến chị V và bé N.H.L (sinh năm 2019) tử vong tại chỗ, bé N.T.T (sinh năm 2023) tử vong trên đường đi cấp cứu, tài xế ôtô bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính. Kết quả kiểm tra cho thấy trong máu tài xế có nồng độ cồn 50mg/100ml.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này./.

