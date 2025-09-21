TP Hồ Chí Minh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong

Sáng 21/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể 3 mẹ con tử vong trên đường ĐH507 cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 20 giờ 59 phút ngày 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ông N.Đ.T.N. (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển ôtô con biển kiểm soát 61K-127.24 lưu thông từ đường Tân Phú ra đường ĐH507.

Khi đến ngã ba thì va chạm với xe môtô biển kiểm soát 61F1-031.30 do chị N.T.T.V. (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp 6, xã An Long, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, chở theo 2 con nhỏ. Cú va chạm mạnh khiến chị V. cùng 2 con tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển ôtô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của ông N. là 50mg/100ml.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông N. về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”./.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong Trên tuyến ĐT.830 thuộc địa phận xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.