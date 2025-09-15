Tai nạn giao thông trên cao tốc Ninh Bình-Cầu Giẽ, 10 người bị thương

Khoảng 9 giờ ngày 15/9, trên cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, gần nút giao thông Phú Thứ, thuộc địa bàn phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ôtô gồm 1 xe phun nước, 1 xe limousine và 1 xe bán tải Ford Ranger. Hậu quả là xe limousine bị lật nghiêng, bẹp rúm.

Vụ tai nạn còn khiến 1 xe khách 45 chỗ đánh lái tránh vụ va chạm, lao khỏi ra khỏi đường cao tốc, làm nhiều người bị thương.

Bệnh nhân bị đa chấn thương, tiên lượng rất nặng. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, khoảng gần 10 giờ, bệnh viện đã tiếp nhận 10 người bị thương liên quan đến vụ tai nạn giao thông (gồm 7 người nước ngoài, 3 người Việt Nam) vào cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô khách 45 chỗ của Công ty Vận tải An An trụ sở tại Hà Nội đi theo hướng Hà Nội-Ninh Bình chở 28 khách du lịch quốc tịch Pháp do Công ty Lữ hành ASEV Travel Việt Nam, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đưa về tham quan tại Ninh Bình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục giải quyết vụ việc/.

