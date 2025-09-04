Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông liên hoàn làm 3 người thương vong

Tối 4/9, bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, anh Trần Văn Công (sinh năm 2003, trú xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe môtô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, biển kiểm soát 76C-16557, chở anh Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1995, trú xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng), lưu thông trên tuyến đường Trì Bình-Cảng Dung Quất thuộc thôn Bàu Chuốc, xã Bình Sơn theo hướng Đông Tây.

Khi xe lưu thông đến Km3+500 thì va chạm với xe đạp do bà Lê Thị Hòa (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) điều khiển đi cùng chiều dẫn đến mất lái nên tiếp tục va chạm với xe ôtô khách biển kiểm soát 60B-05331 lưu thông theo hướng ngược lại (Tây Đông).

Vụ tai nạn khiến anh Trần Văn Công và Huỳnh Anh Tuấn (hai người trên xe máy) tử vong tại chỗ, bà Lê Thị Hòa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng).

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Audi, CRV và Corolla Altis va chạm liên hoàn, cao tốc Nội Bài-Lào Cai ùn tắc Khoảng 14h ngày 31/8, trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, tại Km24 qua tỉnh Phú Thọ (địa phận Vĩnh Phúc cũ) hướng từ Lào Cai về Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ôtô con.