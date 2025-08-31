Audi, CRV và Corolla Altis va chạm liên hoàn, cao tốc Nội Bài-Lào Cai ùn tắc

Khoảng 14h ngày 31/8, trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, tại Km24 qua tỉnh Phú Thọ (địa phận Vĩnh Phúc cũ) hướng từ Lào Cai về Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ôtô con: xe Audi màu đỏ biển số 30A 572.59, CRV màu trắng (chưa rõ biển số), xe Toyota Corolla Altis màu đen biển số 30E-303.56.

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe ôtô CRV đã đâm vào đuôi xe Toyota Corolla Altis (khiến đuôi xe Altis bị biến dạng), xe ôtô Audi màu đỏ biển số 30A 572.59 đâm vào đuôi xe CRV (xe CRV bị móp đuôi còn xe Audi bị bật tung nóc capô, biến dạng phần đầu xe).

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 ôtô bị hư hỏng, lượng phương tiện trên cao tốc nối đuôi nhau ùn ứ kéo dài hàng km.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

