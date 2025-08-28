Lâm Đồng: Tai nạn giao thông liên hoàn, đèo Bảo Lộc ách tắc cả hai chiều

Sáng 28/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container với 2 xe ôtô khác đã xảy ra trên đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng). Vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng khiến tuyến đèo Bảo Lộc ách tắc cả hai chiều.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 28/8 tại Km98, đoạn gần chân đèo Bảo Lộc. Vào thời điểm trên, xe container (biển số Thành phố Hồ Chí Minh, chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến khúc cua gần Km98 thì bất ngờ mất lái, tông vào 1 xe ôtô con và 1 xe khách (loại 29 chỗ ngồi) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến cabin xe container vỡ nát, lật nghiêng chắn toàn bộ một đoạn đèo Bảo Lộc, các phương tiện không thể lưu thông. Chiếc xe ôtô con và xe khách cũng hư hỏng một phần.

Đến 9 giờ cùng ngày, tuyến đèo Bảo Lộc vẫn bị ách tắc, các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài trên Quốc lộ 20.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt, phối hợp cùng Công an địa phương triển khai công tác giải tỏa hiện trường, điều tiết các phương tiện lưu thông./.

