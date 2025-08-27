Ảnh hưởng bão số 5: Còn 49 vị trí ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng), do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tính đến cuối giờ chiều nay vẫn còn 49 vị trí ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trong tổng số 49 vị trí ách tắc giao thông này, địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 25 vị trí gồm 19 vị trí ngập nước và 6 vị trí sạt ta luy dương; trong đó, quốc lộ có 4 vị trí ngập, 6 sạt ta luy dương và đường địa phương 15 vị trí ngập. Dự kiến đến 20 giờ ngày 27/8/2025 thông xe trở lại.

Địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng số 21 vị trí gồm (4 vị trí ngập nước và 17 vị trí sạt lở taluy âm, taluy dương), trong đó, quốc lộ có 1 điểm ngập (QL.15) và 6 điểm sạt lở taluy đang tắc đường (QL.16, QL.48); đường địa phương 3 vị trí ngập và 10 điểm sạt lở taluy. Dự kiến đến 22 giờ ngày 27/8/2025 thông xe trở lại.

Tại địa bàn tỉnh Ninh Bình còn 3 vị trí gồm 1 vị trí ngập nước và 2 vị trí sạt lở taluy dương; trong đó, quốc lộ có 1 điểm ngập (QL.12B); đường địa phương 2 vị trí ngập. Khoảng 17 giờ ngày 27/8/2025 thông xe trở lại.

Địa bàn các tỉnh khác đã thông xe trở lại. Tại vị trí ngập nước, sụt lở ta luy dương, các Khu quản lý đường bộ và Sở Xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đã đặt biển cảnh báo và bố trí người điều hành giao thông 24/24 giờ.

Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường tỉnh hiện còn mưa rải rác, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cập nhật, rà soát, thống kê trong các lần báo cáo tiếp theo.

Lĩnh vực hàng hải, đến thời điểm 16h00 ngày 27/8/2025, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Đối với lĩnh vực đường sắt, theo báo cáo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn Km80-81, Km95 do mưa lớn nước ngập mặt ray, đất đá tràn vào đường sắt, đơn vị đã trực chốt, giật đường trả tốc độ bình thường.

Tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh do mưa lớn ga Hà Nội, ga Giáp Bát ngập nước các thiết bị thông tin ngập, đơn vị chờ nước rút để khôi phục sửa chữa.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An vẫn mất điện diện rộng, nhiều cột thông tin gẫy đổ, đơn vị đang cố gắng khắc phục đảm bảo thông tin thông suốt. Đường sắt tại Km147 nước ngập đỉnh ray, chưa có hiện tượng rút.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật, rà soát thống kê trong các báo cáo tiếp theo.

Trong lĩnh vực hàng không, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, hàng rào đầu đường CHC31 (cách đường CHC khoảng 450m) vẫn bị ngập nước do Thủy điện Cửa Đạt xả lũ. Tình trạng ngập nước cục bộ ở đường lăn S1 đã được giải quyết, hoạt động khai thác bình thường.

Cảng hàng không Đồng Hới mọi hoạt động khai thác bình thường. Cảng hàng không Vinh đã triển khai dựng lại các cây xanh bị đổ, dọn dẹp vệ sinh các khu vực, đang tiến hành sửa chữa lại các vị trí trần nhà bị rơi và các cửa sổ trong nhà ga bị hư hỏng. Công tác thi công tại cảng đã được hoạt động trở lại từ sáng ngày 27/8.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24 và theo dõi sát tình hình và hướng di chuyển của cơn bão số 5 để có phương án ứng phó kịp thời./.

Hà Nội phân luồng giao thông các vị trí bị ngập úng sau bão số 5 Ngày 27/8, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng trên tuyến đường thuộc địa bàn các xã An Khánh, Quốc Oai (thành phố Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn phân luồng.