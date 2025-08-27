Hà Nội: Một số khu vực ùn tắc do nước còn ngập khá sâu

Khu vực cầu Vĩnh Tuy mưa to khiến giao thông ùn tắc cục bộ hướng sang Long Biên; trong khi khu vực chân cầu vượt cho người đi bộ sang Aeon trên đường Cổ Linh, nước vẫn ngập khá sâu.

Trận mưa lớn kéo dài cả ngày hôm qua 26/8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, đến nửa đêm người dân vẫn phải dắt xe, lội nước mới có thể về nhà.

Sáng nay, 27/8, tại một số khu vực của Hà Nội trời vẫn mưa khá nặng hạt.

Khu vực cầu Vĩnh Tuy mưa to khiến giao thông ùn tắc cục bộ hướng sang Long Biên. Lượng mưa lớn cùng nước rút chậm đã làm giảm tốc độ di chuyển của các phương tiện qua cầu này.

Lực lượng chức năng đang tổ chức điều tiết, phân luồng để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Nước ngập đã rút ở hầu hết các khu vực, người dân Thủ đô di chuyển khá thuận lợi Đến 18 giờ ngày 26/8 nước đã rút ở hầu hết các khu vực, Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, tổ chức phân luồng để người dân di chuyển thuận lợi.