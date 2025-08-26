Nước ngập đã rút ở hầu hết các khu vực, người dân Thủ đô di chuyển khá thuận lợi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, khu vực thành phố Hà Nội có mưa to và rất to trên diện rộng, lượng mưa đo được vào lúc 14 giờ ngày 26/8 đều trên dưới 200mm, có nơi trên 300mm như các phường Hai Bà Trưng, Yên Sở... Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ở thành phố xuất hiện điểm úng ngập, ứ đọng nước, giao thông đi lại khó khăn.

Đến 18 giờ ngày 26/8 nước đã rút ở hầu hết các khu vực, Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, tổ chức phân luồng để người dân di chuyển thuận lợi.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN vào thời điểm 18 giờ 26/8, các tuyến đường Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình, đường Phạm Văn Đồng… nước đã rút, các phương tiện có thể di chuyển bình thường.

Tuyến đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Nhật Tân hướng về nội đô vẫn ngập sâu (ước tính từ 20-30cm) khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn, cảnh báo phương tiện qua lại, đồng thời hướng dẫn người dân lựa chọn tuyến đường thay thế.

Anh Chu Đình Khang, 42 tuổi, trú tại phường Phú Thượng chia sẻ: Đường Võ Chí Công nằm trong lộ trình di chuyển hằng ngày từ nhà anh đến nơi làm việc. Ngày 26/8, đoạn qua Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ) bị ngập úng nặng, khiến anh gặp khó khăn khi đi lại.

Tuy nhiên, với sự phân luồng, hướng dẫn của lực lượng chức năng, anh đã đi lộ trình thay thế và về nhà an toàn.

Các tuyến phố nội đô như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng… phương tiện có thể di chuyển bình thường.

Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng ứng trực tại điểm nút giao thông, phân luồng phương tiện và hỗ trợ người dân khi cần thiết.Đường Ngọc Lâm, Cổ Linh, đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện Siêu thị Aeon Mall, phường Long Biên), nước đã rút, không ghi nhận ùn tắc cục bộ.

Khu vực đường gom đại lộ Đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu vực quận Nam Từ Liêm (cũ) vẫn còn nhiều điểm ngập úng, các phương tiện di chuyển chậm, tuy nhiên cũng không xảy ra ùn tắc.

Khu vực đường Vành đai 3 (đoạn qua Triều Khúc, phường Thanh Xuân), đường Nguyễn Trãi đến bến xe Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, vẫn còn một số điểm ngập úng cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm.

Dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5), đêm 26/8 ở khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Để di chuyển an toàn trong mưa ngập, dông, sét, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân di chuyển chậm, đi đúng làn, không chen lấn, tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển hoặc đèn tín hiệu giao thông.

Người dân chủ động bật đèn xe để nhìn rõ đường phía trước và đánh tín hiệu cho các xe đi ngược chiều; không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì sẽ gây nguy hiểm cho cả hai bên khi lưu thông./.

