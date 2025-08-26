Bão làm 16 người thương vong với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương

Thông tin sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, bão số 5 và hoàn lưu bão đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương.

Bão dị thường gây hậu quả lớn

Đánh giá về bão số 5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đây là cơn bão khá dị thường, hình thành ngay trên Biển Đông, thời gian đổ bộ đất liền chỉ 3 ngày, bằng 1/2 quy luật. Bão dừng lại, gần như đứng im trong 2 giờ liền trước khi đổ bộ nên có cảm giác bão đã tan. Nếu không thông tin kịp thời, dễ gây tâm lý chủ quan...

Tính đến 7 giờ ngày 26/8, bão số 5 đã làm 3 người chết (Ninh Bình 1, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1), 13 người bị thương (Phú Thọ 1, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 5, Quảng Trị 5); 8 nhà sập đổ (Hà Tĩnh 7, Quảng Trị 1); 6.808 nhà tốc mái, hư hại (Phú Thọ 51, Thái Nguyên 97, Ninh Bình 225, Nghệ An 91, Hà Tĩnh 6.340, Quảng Trị 4); 3.094 nhà ngập (Thanh Hóa 1.935, Nghệ An 30, Hà Tĩnh 1.129); 27 thôn thuộc địa bàn 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, chia cắt.

Bão đã làm sạt lở mái đê phía đồng đoạn từ K46+445-K45+470 đê Hữu Chu, tỉnh Thanh Hóa với chiều dài 25m. Hiện địa phương đã phủ bạt để hạn chế sạt lở tiếp tục diễn biến và chuẩn bị huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý giờ đầu.

Tại cống tiêu ngăn mặn ở vị trí K15+000 đê biển Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sự cố kẹt cánh cống, nước chảy vào phía đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời xử lý giờ đầu, hoành triệt cống bằng bao tải cát, đảm bảo an toàn đê. Sạt lở bờ biển trên địa bàn xã Đan Hải, cách đê Hội Thống khoảng 10m với chiều dài khoảng 200m.

Đối với nông nghiệp. mưa lớn làm ngập 31.346 ha lúa (Ninh Bình 911 ha, Thanh Hóa 529,4 ha, Nghệ An 6.975 ha, Hà Tĩnh 20.802 ha, Quảng Trị 2.108 ha, Thái Nguyên 12,3 ha, Phú Thọ 4 ha), 2.716 ha hoa màu (Thanh Hóa 22,7 ha, Nghệ An 981 ha, Hà Tĩnh 1.673 ha, Phú Thọ 2 ha, Quảng Trị 38,1 ha), 2.252 ha cây ăn quả (Hà Tĩnh 2.202 ha, Nghệ An 50,5 ha) và gãy đổ 19.122 cây xanh (Thanh Hóa 241 cây, Nghệ An 3.068 cây, Hà Tĩnh 15.813 cây); 160 ha bị ngập, tràn (Nghệ An 92 ha, Hà Tĩnh 6 ha, Quảng Trị 7 ha).

Tắc đường 4 vị trí tại Nghệ An (đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ.48D và 2 điểm trên Quốc lộ 15) do nước ngập sâu 40-50 cm; 1 vị trí trên Quốc lộ 1 tại Hà Tĩnh do đường cột điện 35kV gãy đổ; 6 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông nông thôn (Thanh Hóa 3, Quảng Trị 3) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn ở 11 vị trí tại Thanh Hóa, 7 xã của tỉnh Quảng Trị, 9 điểm tại Nghệ An (tắc đường)...

Khu lán trại phục vụ du lịch ven biển Sầm Sơn bị gió mạnh đêm 25/8 đánh sập. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Trong ngày 25/8, 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Liên quan đến hệ thống điện đã có 1.627.031 khách hàng mất điện (Thanh Hóa 395.061, Nghệ An 869.785, Hà Tĩnh 349.378, Ninh Bình 11, Phú Thọ 7.015, Quảng Ninh 5.219, Quảng Trị 562); 742 cột điện gãy đổ (Thanh Hóa 28, Nghệ An 418, Hà Tĩnh 240, Thái Nguyên 17, Phú Thọ 4).Hiện các địa phương đang tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và tiếp tục rà soát số liệu báo cáo.

Chú ý đảm bảo hệ thống hồ chứa, đê điều

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hiện khu vực Bắc Bộ có tổng 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.

Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, đạt 72-83% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, Huế 3).

Đối với hồ chứa thuỷ điện, khu vực Bắc Bộ có 7 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s) Bắc Mê 156/463, Bản Chát 78/319, Lai Châu 96/1.649 Nậm Củn: 161/209; Trung Thu 111/242, Văn Chấn 760/820.

Bắc Trung Bộ có 14 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1 là 1756/1756 Bá Thước 2 là 5145/5145, Bản Ang 788/761, Bản Vẽ 250/1460, Chi Khê 2825/2762, Đồng Văn, 406/532, Hủa Na 2654/4085, Khe Bố 2594/3042, Khe Thơi 389/415, Nậm Mô 448/445, Nậm Nơn, 285/600, Nậm Pông, 776/786, Nhạc Hạc 714/729, Trung Sơn 994/1499, Trung Xuân 1355/1355.

Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu (Ninh Bình 9, Thanh Hóa 1, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 14; Huế 4); 4 công trình đang thi công dở dang (Ninh Bình 2, Huế 2).

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 5

Để ứng phó nhanh, kịp thời với bão số 5, ngày 23/8/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó với cơn bão số 5.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 công điện: Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão; các Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8, số 143/CĐ-TTg ngày 23/8, số 146/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 chỉ đạo triển khai ứng phó với bão.

Ngày 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì 3 cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố để ứng phó với bão.Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 5 văn bản: số 5933/BNNMT-ĐĐ ngày 24/8, 5929/BNNMT-ĐĐ ngày 23/8, số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8 và số 5848/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8, số 6019/BNNMT-ĐĐ ngày 25/8 và số 6020/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8 chỉ đạo ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão, mưa lớn, đảm bảo an toàn đê điều và ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ trì các cuộc họp với các cơ quan liên quan để ứng phó với bão và tổ chức 2 Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo tại 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa vào ngày 24/8.

Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại trụ sở Quân khu IV, tỉnh Nghệ An và chủ trì họp với các địa phương từ Ninh Bình - Huế để chỉ đạo triển khai ứng phó với bão. Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó tại Nghệ An.

Bộ Quốc phòng đã ban hành các Công điện ứng phó với bão số 5 (CĐ 5284/CĐ-BQP ngày 24/8; 4875/CĐ-BQP ngày 23/8...); duy trì ứng trực 346.210 cán bộ, chiến sỹ, 8.200 phương tiện các loại,Bộ Công an đã ban hành các Công điện ứng phó với bão (CĐ 13/CĐ-BCA-V01 ngày 23/8; 14/CĐ-BCA-V01 ngày 24/8...); công an các tỉnh, thành phố đã huy động 18.500 cán bộ, chiến sỹ và nhiều phương tiện, trang thiết bị để ứng phó với bão.

Bão số 5 gây sóng to, gió mạnh tại khu vực đê Hội Thống, xã Đan Hải. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Chiều ngày 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế để ứng phó với bão.Các Bộ: Xây dựng, Công Thương đã có các công điện chỉ đạo ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có các Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão.

Bộ Khoa học Công nghệ đã có Công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão; điều động 1 xe chuyên dùng thông tin liên lạc phục vụ Ban chỉ đạo tiền phương. Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc từ Ban chỉ đạo tiền phương với các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng của bão.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 42,9 triệu thuê bao để hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ sau bão cho người dân các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương... tăng thời lượng, tần suất đưa tin về thiên tai để kịp thời truyền tải đầy đủ các thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp có thẩm quyền đến người dân và hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Các đơn vị chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người; đến 20 giờ ngày 25/8, tất cả các tàu cá từ Quảng Ninh-Huế đều đã về bờ neo đậu, không còn phương tiện nào hoạt động trên biển.

Các tỉnh từ Ninh Bình-Huế đã sơ tán 18.452 hộ/44.313 người đến nơi an toàn (Ninh Bình 894 người, Thanh Hóa 3.079 hộ/11.431 người, Nghệ An 5.328 hộ/18.472 người, Hà Tĩnh 8.247 hộ/19.387 người, Quảng Trị 1.640 hộ/5.193 người, Huế 158 hộ/452 người).

Các địa phương chịu ảnh hưởng đã rà soát, tổ chức gia cố các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu; vận hành các trạm bơm tiêu và các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; các hồ thuỷ lợi có cửa van xả đã vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ do hoàn lưu bão gây ra và tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn.

Ngày 26/8, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử đoàn công tác xuống địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Ngành điện lực đã khôi phục 4/6 sự cố lưới điện cao áp và đang tiếp tục khẩn trương khắc phục các sự cố mất điện của các hộ dân, trong đó ưu tiên khắc phục các sự cố điện tại các trạm BTS để phục vụ thông tin liên lạc.

Khắc phục nhanh hậu quả, ổn định cuộc sống nhân dân

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương bị ảnh hưởng bởi bão thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Công điện của Thủ tướng, trong đó các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương bị ảnh hưởng của bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị: Chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Các tỉnh nêu trên tiếp tục chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão như triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; Đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Các tỉnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.

Các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu (đến từng thôn, bản) để triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu...

Cùng với đó, các tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá sơ bộ thiệt hại và chủ động huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên... khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 5 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, hoàn thành ngay trong tháng 8 năm 2025 để bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân; khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão.

Các địa phương chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân; khôi phục hệ thống lưới điện, viễn thông bị sự cố do bão, mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu IV và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão, mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 năm 2025 để bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) tập trung khắc phục ngay hệ thống viễn thông bị hư hỏng do bão số 5, khôi phục sóng viễn thông, có giải pháp bảo đảm cung cấp sóng viễn thông tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lũ lớn, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai và sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến mưa lũ; phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, kịp thời khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, chủ động có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ các cơ sở y tế và làm tốt công tác khám chữa bệnh tại các địa phương chịu ảnh hưởng do bão số 5, không để gián đoạn đối với công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho Nhân dân, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ để chủ động phòng, chống thiên tai theo quy định; chỉ đạo tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm sau mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Tổng giám đốc: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đưa tin về diễn biến mưa lũ, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiệt hại.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình, kịp thời chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 5.Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Nghệ An: Bão số 5 gây thiệt hại nặng về người và tài sản sau nhiều giờ quần thảo Thống kê sơ bộ đến sáng 26/8, tỉnh Nghệ An có 1 trường hợp bị điện giật tử vong khi chống bão, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, 9 phòng học và nhiều nhà bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái.