Nghệ An: Bão số 5 gây thiệt hại nặng về người và tài sản sau nhiều giờ quần thảo

Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các xã, phường tại Nghệ An, nhiều tuyến phố hoang tàn, cây xanh bật gốc, nhiều công trình đổ rạp chắn ngang lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 26/8 tại thành phố Vinh cũ, cây cối đổ gãy la liệt trên khắp các tuyến đường khiến cho việc lưu thông, đi lại của người dân gần như bị tê liệt. Đặc biệt tại trên tuyến đường Quang Trung, đường Lê Duẩn bị ách tắc.

Tại các tuyến đường như: Lê Mao, Trần Phú, đoạn vòng xuyến Hải quan cũ, tuyến đường từ Trường Đại học Vinh về khách sạn Phương Đông… nhiều cây cổ thụ cũng không trụ nổi trước sức gió lớn. Cây gãy đè lên làm gãy biển bão, đèn chiếu sáng, dây điện… tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Nhiều công trình của cơ quan, bệnh viện trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số nhà cấp 4 của người dân bị đổ sập. Hàng loạt ôtô bị cây cối đổ gãy đè lên gây hư hỏng. Đến thời điểm này toàn bộ khu vực thành phố Vinh cũ vẫn chưa có điện trở lại. Mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nhiều tuyến phố ngổn ngang sau bão số 5.

Trước ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, ngay trong đêm 25/8 và rạng sáng 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ và Dân quân tự vệ cùng các phương tiện, trang thiết bị nhanh chóng đến các điểm bị ảnh hưởng để triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại các vị trí cây ngã đổ, giải tỏa hiện trường, hướng dẫn, phân luồng giao thông, giúp người dân đi lại an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, mặc dù diễn biến của cơn bão số 5 vô cùng phức tạp, chưa có tiền lệ, nhưng công tác dự báo rất sát, từ đó giúp cho tỉnh chủ động công tác ứng phó.

Thống kê sơ bộ đến 5 giờ 30 sáng 26/8, tỉnh Nghệ An có 1 trường hợp bị điện giật chết vào ngày 24/8 khi lên sửa mái nhà để chống bão, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

Để khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, trước mắt tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm "4 tại chỗ. Tỉnh cũng tập trung khắc phục các hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành. Sau đó khắc phục hậu quả về thiệt hại tài sản./.

Bão số 5 quần thảo ở Nghệ An, nhiều nơi ngập sâu Tỉnh Nghệ An đã di dời hơn 4.200 hộ với trên 14.100 khẩu, trong đó các xã, phường ven biển đã tiến hành di dời gần 2.700 hộ với gần 10.000 khẩu đến nơi an toàn.